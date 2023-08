Aos 46 anos, Ivan Moré fala sobre namorada de 23: ''Mãe dela é mais nova do que eu''

Ex-jornalista global Ivan Moré fala sobre namorar moça 23 anos mais jovem e depressão após divórcio

O jornalista Ivan Moré, de 46 anos, abriu o jogo sobre estar namorando uma moça de 23 anos. Em entrevista ao podcast Pode, Rê?, da empresária Renata Spallicci, o ex-apresentador global comentou sobre ter tido depressão após o divórcio e sobre o novo romance.

Pai de Mel e Lui, do casamento vivido com a jornalista Mariana Del Grande, o comunicador falou sobre ter enfrentado a depressão. "Não via felicidade em nada, a minha vida era uma droga, era cinza. Eu até fingia muito bem, mas a verdade é que eu estava cercado de pessoas que não me valorizavam. Eu estava atravessando um momento complexo e doloroso com uma separação em um formato litigioso, com meus filhos no meio de uma briga. Nunca pensei em me matar, mas perdi a vontade de viver. Foram entre três e quatro meses muito mal, também por conta das sequelas deixadas pela Covid na época", revelou.

O jornalista então falou sobre o atual relacionamento com Giovanna. "O curioso no início de relacionamento foi que eu tentava evitar ao máximo e ela, também. A gente se negava. Eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, cumprimentava todos com beijos e abraços, menos ela. A gente se cumprimentava com soquinho. Quando a gente dividia um quarto de hotel, dormíamos até em camas separadas. Até que, com a ajuda de outra pessoa, nós descobrimos que estávamos apaixonados um pelo outro", disse como aconteceu.

Com 23 anos de diferença da amada, Ivan comentou como lida com a situação. "A questão dos pais foi difícil, porque a mãe dela é mais nova do que eu. Na cabeça de muita gente, isso é um grande problema, só que as coisas foram fluindo tão naturalmente que hoje os irmãos da Giovanna, que têm a idade dos meus filhos, são todos amigos. Existiu uma resistência num primeiro momento por parte da família, mas hoje o pai dela é um amigão meu", contou.

O jornalista, que deixou a Globo em 2019, contou resumidamente em uma publicação como é viver um amor com diferença de idade. Afinal, cada um nasceu em uma época. Ele inclusive já foi casado e tem dois filhos. O encontro do casal aconteceu quando ele estava procurando alguém para cuidar de suas mídias, a jovem então se encaixou para a vaga.

"Foi conexão a primeira vista. Ele precisava de uma social mídia/agente/faz tudo. Ela de uma oportunidade para mostrar que aprende rápido e adora uma aventura. Ele achou que tinha encontrado. Ela voltou pra casa com os olhos brilhando. Ele X. Ela Z. Gerações com mindsets divergentes. Tinha tudo pra dar errado. Mas deu Match! E dos bons. Porque os 2 tinham visões similares, valores parecidos e adoram fazer algo pra chocar! Idade? Poderia atrapalhar. Mas eles escolheram usá-la para ajudar. 46 x 23. A metade ou o dobro. Depende dos olhos de quem vê. Eles decidiram dividir: experiências. Um com o outro. O tempo passou. E a troca de pontos de vista só crescia. E a parceria no trabalho migrou pro amor. Foi preciso coragem pra assumir o que muitos chamam de uma relacionamento disruptivo. Hoje eles formam uma dupla transgeracional. Trocas genuínas e testes constantes. E o mais legal é que é tudo respeitando a essência dos 2", refletiu.