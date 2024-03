Aos 13 anos, Lorena Queiroz, de Carinha de Anjo, afirma ser reconhecida pelos fãs até hoje

Lorena Queiroz (13) encantou o Brasil com o seu talento e facilidade para se emocionar como a Dulce Maria de Carinha de Anjo (2016). Desde o último dia 4 março o SBT está reprisando a novela infantojuvenil na faixa vespertina, o que tem despertado nostalgia do público que acompanhou a exibição original. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz conta ser reconhecida nas ruas por conta da personagem.

"Ainda me param sim. As pessoas me conhecem como Lorena, claro, mas por eu ter feito Carinha de Anjo, muita gente ainda me associa à personagem e à novela, não tem jeito. Mas isso não me incomoda, não. Pelo contrário!", conta a estrela, que passou no teste para a trama quando tinha apenas 4 anos.

A também modelo evidencia uma curiosidade da grande maioria do público: a se acompanhar na infância em um papel de destaque na TV. Para Queiroz, tudo não passa de diversão e boas memórias com a primeira oportunidade como atriz.

"Nossa, é até engraçado... Penso: será que sou eu mesmo? [risos]. Eu era muito diferente, uma fofura! É muito gostoso poder rever a novela, minha estreia, e perceber o quanto mudei, o quanto aprendi. Fico muito orgulhosa em perceber como as coisas mudaram e quantas oportunidades tive de lá para cá. Esse projeto me abriu muitas portas", afirma.

Nos bastidores, tudo era diversão aliada ao profissionalismo e a responsabilidade de dar vida a uma personagem importante para uma novela. Lorena tinha horários para estudar e gravar cenas da trama de Íris Abravanel.

"Incrível! Estrear na TV como protagonista foi uma oportunidade que jamais poderia imaginar que aconteceria. Tenho muito carinho pela Dulce. Me lembro que encarava tudo como uma grande diversão. Sempre amei gravar... mesmo quando tinha poucas cenas me sentia realizada, queria sempre ficar mais no set. A Dulce continua sendo um pouco de mim, não tem jeito!", conclui a atriz.