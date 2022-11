Anderson Muller exibe foto inédita ao lado do marido, Paulinho

Discreto com a vida pessoal, Anderson Muller mostra foto rara com o marido para celebrar os 18 anos de relacionamento

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 12h28

O ator Anderson Muller encantou seus fãs ao mostrar nova foto ao lado do seu marido, o médico Paulinho. Ele é discreto com a sua vida pessoal, mas abriu uma exceção para celebrar o aniversário de relacionamento deles.

Nesta semana, os dois completaram 18 anos juntos e o artista fez questão de celebrar a data especial com seus fãs. No Instagram, ele mostrou uma foto com o marido e falou sobre o relacionamento deles.

"Amanhã faço 53 anos! Nesses últimos 18 passei ao lado dele, vivendo cada momento e aproveitando a companhia do grande amor da minha vida. Passei por várias coisas na vida, fui exposto e vi a minha história sendo contada sobre vários olhares de rejeição, muitos diziam coisas sobre minha família que nem eu mesmo conseguia entender, mas de um tempo pra cá tive forças para assumir a minha verdadeira história,família e amor", disse ele.

E completou: "Nada mais me para e continuo dizendo eu tenho meu valor,eu sou capaz e isso devo única e exclusivamente a ele obrigado Paulinho, é assim que todos o conhecem, obrigado Deus por colocar ele na minha vida. Te amo para sempre e obrigado por tudo".

Veja a foto de Anderson Muller com o marido: