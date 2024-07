Adriana Bombom relata reencontro com sobrinhas na missa de sétimo dia da irmã: ‘Elas estão tristes’

A morte de Andréa Soares, irmã gêmea de Adriana Bombom, completou uma semana nessa quinta-feira, 11. A apresentadora esteve em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para prestar as últimas homenagens na missa de sétimo dia e reencontrou os três sobrinhos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital revela que o momento ainda é de luto pela partida precoce da familiar aos 50 anos. A missa foi um ponto de reencontro marcado por muita emoção entre a famosa e seus familiares.

"Tenho falado com elas e inclusive as encontrei ontem na missa de sétimo dia de minha irmã. Elas estão tristes porém conformadas pois são adultas e equilibradas. Elas sempre foram ótimas filhas e eu acho que quando a gente tem uma boa relação com nossos pais, isso ajuda a amenizar a dor da perda, pois não há remorsos, só saudades!", disse.

Andréa deixa três filhos, sendo duas mulheres e um homem. Todos os herdeiros da irmã gêmea de Bombom são unidos e próximos da família. Eles, no entanto, não são do meio artístico e preferem ter a vida pessoal longe dos holofotes.

Qual a causa da morte da irmã de Adriana Bombom?

Nesta semana, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a Andréa Soares foi vítima de um edema pulmonar. O documento aponta que o problema pode ter sido causado por uma insuficiência cardíaca.

A irmã de Bombom era empregada doméstica e morreu no banheiro da casa da família em que trabalhava. Ela foi encontrada já sem vida pelos patrões que estranharam a demora e falta de resposta da funcionária. Eles precisaram arrombar a porta para resgatá-la.

A mulher não era uma figura pública e raríssimas vezes foi fotografada ao lado da parente famosa. Apesar de viver uma vida simples longe do estrelato, ela e a irmã eram amigas e confidentes.