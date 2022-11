Fabiana Karla e Diogo Mello fazem viagem romântica

Fabiana Karla e Diogo Mello desbravam os mistérios do Egito e dos Emirados Árabes

Texturas, sabores, cheiros, cores e novas descobertas. Assim foi a viagem da atriz e apresentadora Fabiana Karla (47) e do eleito, o empresário Diogo Mello (33), para Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e para o Egito. “Eu estava louca para dançar na frente das pirâmides: ‘Essa é a mistura do Brasil com o Egito’. Eu me diverti muito!”, diz a artista, fazendo referência ao hit Dança do Ventre do grupo É o Tchan!. Brincadeiras à parte, os momentos que viveram ficarão marcados. “Eu me deparei com o berço da civilização, com um lugar estonteante e com histórias incríveis. Eu e o Diogo gostamos de desbravar, a gente gosta de ver o novo, conhecer coisas novas e foi muito legal. Foi uma viagem das mil e uma noites”, conta, empolgada.

Destacar o que mais gostaram é difícil, já que eles se encantaram pela cultura local, mas os dois citaram que conhecer as Pirâmides do Egito foi um momento especial. “Fiquei muito impactada vendo as

pirâmides, pisando ali, naquele lugar. Dei até um escândalo dentro da pirâmide, fiquei nervosa, me deu uma claustrofobia imensa”, revela a pernambucana. “Foi uma aventura imensa entrar nas pirâmides! Fabiana não conseguiu acompanhar até o fim por conta da claustrofobia. Realmente é muito abafado, é muita subida, é complicado, mas foi a melhor parte da viagem para mim”, diz Diogo. E todo o período longe da rotina do dia a dia de trabalho também foi importante para o casal se curtir e estreitar laços. “É preciso se desligar um pouco e, principalmente, a Fabiana, que é uma pessoa pública e muito querida nas ruas do Brasil. Às vezes, é bem complicado fazer coisas que, na viagem, a gente conseguiu fazer tranquilamente. Então, conheci um outro lado da Fabiana, que eu não conhecia”, explica o empresário.

A artista, que sempre vive rodeada de muita gente, tem que se dividir para dar atenção a todos que ama e precisam dela. “Eu acho importante ter o momento do casal, dos filhos, da família, dos amigos, do trabalho. Estou tentando fazer o melhor que posso para ter o momento de cada um. Precisamos ter um momento a sós, para refletir, curtir. Eu tenho que ter meu momento sozinha também, isso é valioso pra mim”, afirma Fabiana, que gosta de ver alguns filmes sozinha e zapear pela internet. Ela, inclusive, está prestes a iniciar um curso de pintura em louças.

Juntos há seis anos, eles não escondem a admiração que sentem um pelo outro. “A gente se conheceu e foi por um olhar que a gente se apaixonou”, lembra Diogo. E quem vê o casal em plena harmonia não imagina as barreiras que precisaram ser quebradas. No início do namoro, eles enfrentaram preconceito por conta da diferença de idade — 14 anos — e até a própria atriz foi um pouco resistente. “Eu acho que era um preconceito, sim, assumo. Senti na pele o que é, às vezes, perder algo por falta de conhecimento, por falta de experienciar a situação antes de julgar. Eu julguei o livro pela capa, literalmente, no bom e no mau sentido”, analisa. E a pernambucana acredita ter sido mais uma vítima do sistema. “Eu acho que também acabei adotando e acatando esse sistema para minha vida sem perceber. Então, vale a pena estar sempre ligado, porque, às vezes, perdemos algo bom porque não nos permitimos, justamente pelas crenças limitantes que estão ao nosso redor”, reflete a artista. Passado esse dilema, o par se deparou com mais um obstáculo na relação: a distância. Fabiana mora no Rio e Diogo, em São Paulo. “Hoje, tiramos a distância de letra e conseguimos encurtá-la com a tecnologia, com o celular. Mas a gente também gosta de sentir a saudade, de se ver, curtir de montão. A questão é que, às vezes, a gente deixa a rotina atrapalhar muito os relacionamentos, né? Temos esse paralelo que não vem a atrapalhar. Mas eu gosto de ser o grudinho dela”, diz o empresário.

Segundo a atriz, ela e o marido vivem muito bem desta forma e, ao mesmo tempo que são pessoas muito livres, são unidos por um compromisso verdadeiro. “Não conseguiria viver uma relação aberta,

creio que o Diogo também não, mas eu acho que a abertura que a gente tem é na liberdade de ir e vir. E a gente está aproveitando o máximo que pode em qualidade de vida, que é o melhor, né?!”, avalia Fabiana. “Dividimos os momentos bons, dividimos as dificuldades e acho que um casamento é isso. A gente escolhe dividir a vida com alguém, mesmo que essa divisão seja uma divisão real de corpos, mas que soma na vida. Nós dividimos para multiplicar. Essa é nossa frase”, explica a artista.

Diogo brinca que, justo na pandemia da covid-19, quando ele e a amada passaram a dividir o mesmo teto, eles se separaram. “A questão é que estávamos com feridas. Eu perdi algumas pessoas, alguns familiares e me fechei um pouco. A Fabiana também tinha as questões dela e a gente resolveu se fechar para dentro de si, para voltar melhor”, explica ele. No entanto, um mês foi o suficiente para a sensação de falta falar mais alto. E eles retomaram a relação! “É legal porque você volta sabendo que não pode repetir certas coisas e tentando dar leveza à relação, respeitando as diferenças e reavaliando tudo. Somos pessoas muito parecidas, mas ao mesmo tempo temos diferenças culturais, de idade, mas tem algo que nos une, isso que é importante”, destaca Fabiana.

Fotos: Ana Simões