BBB23: Domitila se revolta após descobrir 'traição' de aliado: ‘Me deixar mais fraca’

Domitila acredita que será o alvo do próximo paredão e desabafa sobre estratégia de rivais no BBB23

Os confinados na casa mais vigiada do Brasil amanheceram tensos com a formação do paredão nesta quinta-feira, 30. Domitila Barros (38) usou o seu Raio-X para revelar que acredita que será o alvo da berlinda desta semana. Indignada, a ativista detonou a estratégia dos rivais e pediu apoio do público para continuar no BBB23.

No vídeo diário, ela falou sobre o boato de que Ricardo, um de seus aliados, teria induzido suas rivais do Quarto Deserto a colocarem a ativista no paredão: "Ouvi dizer que eu não fui para o último paredão porque existia uma estratégia de me deixarem um pouco mais fraca”, e continuou: “Eu aqui, já lascada, com o joelho em carne viva, para depois me colocarem no Paredão de hoje", abriu o coração.

Em seguida, a sister disse que não tinha certeza se a estratégia realmente foi combinada entre os demais brothers da casa: “Eu não tenho certeza de nada, mas tenho certeza que vocês estão vendo tudo e entenderam esse babado melhor do que eu”, disse ao público. Ela também aproveitou a oportunidade para pedir o apoio dos espectadores caso vá para berlinda novamente.

“Não desistam de mim. Não solta a minha mão agora, não. Só faltam 26 dias para chegar na grande final, e eu continuo contando muito com vocês e sonhando muito em realizar esse sonho de ser vencedora. E eu espero muito que vocês estejam aí fortinhos comigo, porque eu estou forte aqui também. Só faltam 26 dias e unidos venceremos”, concluiu.

"Bom dia meus amores, minhas bruxinhas, meus ovários fora do meu corpo [...] ouvi dizer que não fui pro paredão pois existia uma estratégia pra me deixar mais fraca... Já venho antecipadamente pedir, não desistam de mim, não solta minha mão, só faltam 26 dias pra final." #BBB23pic.twitter.com/q75kdFg4n9 — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 30, 2023

Domitila revela que pensa em desistir de carreira depois de polêmica com Larissa

Depois de brigar com a professora de educação física Larissa Santos, Domitila caiu no choro quando ficou sabendo que o público não curtiu uma de suas falas no BBB 23. Em meio às lágrimas, a ativista revelou que chegou a pensar em desistir da carreira de ativista: “Agora eu que me aposente, a nova geração que faça”, desabafou a sister.