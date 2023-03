BBB 23: Domitila descobre 'estratégia' de Ricardo e brother se defende: "Não fui eu"

Domitila quis saber de Ricardo induziu as sisters do Quarto Deserto sobre a formação do paredão

Nesta quarta-feira, 29, Domitila chamou Ricardo para conversar no Quarto Fundo do Mar. Ela explicou que pretende fazer uma reunião para falar sobre o jogo com os outros aliados do BBB 23.

Segundo a ativista, o objetivo da reunião é fazer com que todos do grupo saibam algumas informações importantes trazidas por Cezar, após o enfermeiro ter uma conversa com as siters do Quarto Deserto. Na ocasião, ele trocou algumas informações sobre Ricardo com as meninas, e entendeu algumas estratégias do biomédico.

Domitila ainda contou que pretende contar o papo que teve com Larissa, onde buscou entender se Ricardo teria induzido as rivais a indicá-la em um próximo paredão. Após dar os detalhes sobre a reunião que pretende fazer com o grupo, a miss Alemanha questionou o brother sobre o que ele teria dito para as sisters, e ele contou algumas partes. Cezar entra na conversa e conta o que ouviu das rivais.

"Pelo que elas falaram, houve uma conversa sobre esperar o timing certo de colocar a Domitila no Paredão. E pelo que entendi da conversa delas, você sabia dessa questão do timing certo e falou 'não coloca a Domitila agora, espera quatro dias e coloca novamente, e coloca ela no Paredão'", revelou o enfermeiro.

Em seguida, ele ainda contou que ao encontrar Larissa e Aline Wirley na cozinha da casa do BBB 23, entendeu um outro posicionamento sobre a fala de Ricardo, relacionada sobre o momento em que Domitila deveria ser mandada para o paredão. "Ontem, quando eu fui questionar a intimidade delas com o Alface, elas falaram uma coisa. Quando cheguei no bebedouro, alinharam outra conversa. Pra você [Domitila], quando questionou que tentou aprofundar nos assuntos, trouxeram outra conversa", completou.

Ricardo, então, se defende: "Não fui eu que levei o assunto timing pra elas, 'olha o arquiteto'. Elas já estavam falando do timing e eu falei, 'não se preocupe com o timing, pra mim a Domi não tem que ir nesse'. Se você [Domitila] for, tem que ir no próximo agora, com a Lari. Porque essa é a maior resposta que a gente vai ter", garantiu. "Elas podiam usar contra mim, porque elas não usam porque foram elas que levantaram o tempo todo o assunto timing. Não fui eu que levantei o timing, e elas falaram que levariam isso para o Jogo da Discórdia, e ela mesmo diz que não iria colocar todos os pontos pra Domi, porque senão ela ia gastar todos os cartuchos que ela mesma ia usar", segue Ricardo.

Depois, Domitila confessou que não entendeu o motivo de ter sido chamada por Larissa no Jogo da Discórdia, e afirmou que a discussão com a sister mexeu com ela. "Já fiz 24 anos de ativismo, agora eu que me aposente e o resto que faça... Eu, agora, vou doar e fazer investimento, de tanto que chegou no meu osso", disse ela.

"Eu tô num momento muito assim, eu até não quero ver algumas coisas pra eu não ter... Estou com tanto medo de errar, de viver, de respirar que eu prefiro até não ver pra não estar sentindo o que eu tô sentindo agora. Mas pra isso a conversa foi necessária, agora jogo que segue", completou a ativista aos prantos.

