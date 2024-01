BBB 24: Irmã gêmea de Anny revela coincidência sobre a gravidez de cada uma

Deniziene Ferreira, irmã gêmea da participante Anny do BBB 24, respondeu perguntas dos fãs e aproveitou para contar um fato curioso sobre elas

Ao responder uma caixinha de perguntas dos seguidores nas redes sociais, no último domingo, 21, Deniziene Ferreira, ou Enny, contou aos fãs um fato curioso envolvendo ela e a irmã gêmea, Anny, que está confinada na casa do Big Brother Brasil 24. Mãe de Lua, de 1 ano, ela contou que descobriu sua gestação exatamente na mesma data que a irmã, mas um ano depois.

"Nós descobrirmos na mesma data só que em anos diferentes. No dia 16 de janeiro ela descobriu e, no ano seguinte, no dia 16 de janeiro, eu descobri a minha gravidez", contou ela. Hoje, Lua tem um ano de idade, completando dois em agosto, e Lucca, filho da sister, tem dois anos, e fará três em setembro.

Sobre a relação dos primos, ela afirma ser boa. "Os dois são igual irmãos, eles são apaixonados um pelo outro e a gente ama essa amizade que eles têm", disse Enny.

Lucca e Lua, fihos das irmãs Anny (BBB 24) e Enny, respectivamente. Reprodução/ Instagram

Ela ainda contou que tem sido reconhecida na rua e até confundida com a irmã, mesmo ainda estando no Big Brother Brasil 24. "Acredito que quando ela sair, se Deus quiser daqui a três meses, vai ser mais frequente, porque as pessoas vão associar com ela aqui fora. Mas é muito legal quando me param na rua pra perguntar se sou irmã da Anny", afirmou.

Sobre a vida pessoal de Anny, sua irmã respondeu sobre ela ter casa própria. "Ela não tem casa própria, moramos de aluguel em Belo Horizonte", disse a irmã gêmea.

Ela também falou abertamente sobre a saudade. "Sinto muita falta de conversar com ela porque toda vez que saía do meu trabalho eu ligava pra ela, ela é minha confidente. Sinto falta das conversas que a gente tinha todo dia, mas sei que é por uma coisa muito boa na vida dela", desabafou.