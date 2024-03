Théo Becker revela se vai aceitar briga com Dado Dolabella: 'Eu tenho nojo'

Théo Becker, ator e ex-peão da Record, rompeu o silêncio e macetou Dado Dolabella em entrevista à CARAS Brasil. O ex de Wanessa convocou o rival para uma briga

Théo Becker (47), ator e cantor, em entrevista à CARAS Brasil revelou em primeira mão se vai aceitar brigar com Wanessa Camargo (41) também convocou João Gordo (60) e Henrique Fogaça (49) para uma luta. O galã de novelas deixou claro que teve um encontro com o presidente do Fight Music Show, evento que promove combates entre famosos. (47), ator e cantor, em entrevista àrevelou em primeira mão se vai aceitar brigar com Dado Dolabella (43): "Eu tenho nojo". O ex-contratado da Record rasgou o verbo ao vivo, no Fofocalizando (SBT), durante uma ligação com Léo Dias. Sem papas na língua, o ex-companheiro de(41) também convocou(60) e(49) para uma luta. O galã de novelas deixou claro que teve um encontro com o presidente do Fight Music Show, evento que promove combates entre famosos.

Nego do Borel, MC Gui, Whindersson Nunes e Kleber Bambam são alguns dos que já protagonizaram a pancadaria. "Eu tenho tantas tretas do passado. João Gordo, Théo Becker e outro que gostaria de desafiar é o chefe [Henrique] Fogaça. Uma vez vi uma foto dele segurando um porco pelo ân*s e fiquei incomodado com aquilo. Queria ver se ele faz isso com um homem!", disparou Dado em rede nacional. O ex-Fazenda durante bate-papo com a CARAS Brasil alfinetou o galã e ironizou a separação.

"Justo agora que fiquei com pena dele? Por ter perdido a mulher e etc. Diga para ele que cavalos e vacas vivem apenas 20 anos e o meu avô viveu 80 comendo carne. Prefiro os leões aos elefantes e o valor que oferecem [para lutar], eu ganho por mês. Ai não dá! Se ele está precisando tanto, que eu não precise me humilhar para isso. Não sou mais artista e tenho nojo de oferecer minha imagem à toa. Chegando em R$ 1,5 milhão aí sim! Que é o que vale essa luta para cada", cravou Becker.

"O meu filho é vegano, amo meu filho e respeito isso nele! Ele [Dado] está misturando coisas e tem de representar a si. Eu lutar contra uma causa nobre? Tipo, está esquisita essa vibe para uma luta. É antiético", finalizou Théo Becker sobre o ex-genro de Zilu Godoi. O motivo do deboche do ex-peão, protagonista de A Escrava Isaura (Record), foi confirmado por Wanessa no Fantástico: "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que eu vivi, mas agora, nesse momento, preciso olhar para mim, para meus filhos e para meu trabalho. Ainda tenho o sentimento, lógico, mas preciso me amar e me acolher primeiro agora".