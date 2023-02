Rafa Kalimann rompe o silêncio e esclarece boatos de affair com o ex, João Vicente

Após término com José Loreto, ex-BBB Rafa Kalimann abre o jogo sobre suposta reconciliação com seu ex-affair, João Vicente de Castro

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) abriu o jogo e comentou sobre os rumores de suposta reconciliação com o ator João Vicente de Castro (39).

Após o fim do namoro de seis meses com José Loreto (38), anunciado em janeiro deste ano, boatos começaram a surgir nas redes sociais de que ela teria reatado com João, com quem viveu um breve romance em 2022.

Menos de um mês após o rompimento com Loreto, internautas especularam sobre a reconciliação de Kalimann com Castro. Em entrevista ao Gshow, Rafa falou pela primeira vez sobre o assunto e garantiu que está solteira. "Isso não é verdade, estou 100% solteira", afirmou a ex-BBB.

Durante o papo, a apresentadora e influencer ainda comentou sobre ter passado mal: "Acho que eu tava trabalhando muito. Desde que virou um ano de férias, ali no começo, depois começa trabalhar muito. Acaba que o nosso corpo perde a régua um pouquinho ali, mas está tudo certo."

Rafa Kalimann tranquiliza fãs após surgir em hospital

A apresentadora Rafa Kalimann usou as redes sociais para tranquilizar seus fãs após aparecer em um hospital. Depois de dar entrada em um hospital do Rio de Janeiro na última quarta-feira, 8, devido a um mal-estar, a ex-BBB se pronunciou e fez questão de agradecer aos seguidores que ficaram preocupados com sua saúde.

Nos Stories de seu Instagram, Rafa disse que está se sentindo bem melhor, sem dar detalhes sobre o motivo do atendimento médico. "Aos que estão preocupados, eu já estou melhor. Foi um sustinho, mas já estou bem melhor. Estou fazendo bastante repouso com acompanhamento médico. Obrigada pelas mensagens. Amo vocês", escreveu Kalimann na noite de quinta-feira, 09, ao surgir deitada, sem maquiagem.

Na manhã de sexta-feira, 10, Rafa comemorou a recuperação. "Bom dia com ela que precisava agir, que precisava levantar e ela sempre levanta. Estou bem melhor, graças a Deus", disse a famosa,

