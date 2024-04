Noite de gala em paris condecora personalidades brasileiras

Dentre as personalidades estão: Ana Claudia Badra Cotait, presidente do conselho da mulher e da cultura de São Paulo; Izabella Camargo, jornalista e escritora de São Paulo; Catarina Coelho, empresária de Portugal; Rafaela Garreta, advogada e empresária de Nova York; Sônia Crisóstomo, empresária e diplomata civil de Portugal; e Mara Catarina Mesquita Lopes Leite, advogada em Portugal. Todas condecoradas com a Medalha de Ouro e o título honorífico de vice-presidente de honra.



Embaixador da Divine Académie brilha em Paris

O famoso influencer Abdias Melo, ator, humorista, empresário e influencer, tem como missão curar os seres que sofrem de depressão, através do seu projeto “Sorrindo para curar”. Depois de um derrame facial, o Pernambucano de Recife, após a sua cura, transformou sua vida em uma missão, percorrer o mundo levando a magia da alegria e da felicidade que foram vitais para a sua própria cura.

Abdias agora é embaixador da Divine Académie levando o sorriso para o Mundo.

festeja seus 29 anos e condecora altas personalidades brasileiras em Paris. A presidente, empresária e jornalista, franco-brasileira, condecorou 25 personalidades das artes, das letras, da cultura, do social e empresarial, pelos seus relevantes serviços prestados à humanidade.