Ivan Moré desabafa após ser assaltado a mão armada pela terceira vez em um ano

Jornalista Ivan Moré contou como aconteceu o último assalto e reclamou da segurança em São Paulo

O jornalista e apresentador Ivan Moré desabafou em um vídeo nas redes sociais após ser assaltado pela terceira vez em menos de um ano, na capital paulista. Ele teve todos os pertences levados por dois homens que passavam de moto perto de sua casa, na zona sul da cidade.

"No domingo passado, eu fui assaltado pela terceira vez a mão armada na cidade de São Paulo em menos de um ano. Eu fazia uma corrida de manhã, no parque do Povo, eu moro no Brooklin e na volta eu tava com a minha namorada, nós passamos no supermercado (...) Viemos para casa a pé e na esquina de casa fui abordado por dois motoqueiros com arma em punho e levaram todos os pertences, telefone celular. Mais uma vez eu fiquei assustado", contou ele, que reclamou que o problema de segurança na cidade é geral e que para ele é falsa a segurança que as pessoas têm em certos lugares da capital paulista.

Ele continuou, contando das outras duas vezes que foi roubado. "Na primeira vez, em novembro de 2021, eu estava no bairro também, tirando meus filhos do carro, numa rua tranquila, num sábado à tarde. Me abordaram por trás. No ano passado, em outubro, no bairro da Saúde, eu descia na frente do prédio de um amigo, simplesmente para curtir um churrasco", relatou.

Ele afirmou que se sentindo inseguro, mudaria os vídeos que costuma publicar nas redes sociais: "Aqueles conteúdos que eu sempre fiz na rua batendo papo com catadores de papelão, com pessoas comuns, com motoboys, tentando humanizar as pessoas que vivem na capital paulista, eu vou deixar de fazer. Porque não dá mais".

"E o pior disso tudo é que não noto que existe uma solução a médio e longo prazos. Investir em mais policiamento, em câmeras que garantam a segurança dos cidadãos é um dos passos. Mas o principal talvez seja o investimento em educação para que a gente gere oportunidade para quem faz esse tipo de coisa", concluiu.

Veja vídeo: