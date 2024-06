Filha de Faustão ganha mensagem carinhosa da mãe após anunciar noivado

Magda Colares, ex-mulher do apresentador Faustão, celebrou o noivada de filha, Lara Silva, com Julinho Casares nas redes sociais

Magda Colares usou as redes sociais para parabenizar a filha, Lara Silva, fruto de seu relacionamento com o apresentador Fausto Silva, pelo noivado com Julinho Casares.

A cantora e o apresentador da Record TV, filho de Julio Casares, presidente do São Paulo FC, ficaram noivos nesta quarta-feira, 5, durante uma viagem a Londres e dividiram a novidade com os seguidores. "Um novo ciclo em nossas vidas…", comemoraram.

Após o anúncio, Magda respostou a publicação e deixou uma mensagem carinhosa para a filha e o genro. "Julinho e Lara... que venham muitos anos de realizações e alegrias! Meus amores... que dia feliz!", escreveu ela.

Vale dizer que a mãe de Lara é artista plástica e foi casada com Faustão por 10 anos. Eles se separaram no início dos anos 2000.

Confira:

Magda manda mensagem para a filha e genro - Reprodução/Instagram

João Silva reage após irmã anunciar noivado

Após Lara Silva anunciar que estava noiva de Julinho Casares, João Silva fez questão de se manifestar sobre o noivado da irmã em suas redes sociais. O apresentador teve uma reação divertida ao falar sobre o assunto.

Nos Stories, o filho de Faustão gravou um vídeo para falar sobre a relação de Julinho com Lara. "Hoje é um dia muito especial... Recebi a notícia maravilhosa. Existe um grande amigo meu que foi um filho da p*ta, que pegou minha irmã e acabou namorando ela. Eu perdi um amigo, mas eu ganhei um irmão", brincou.

"Hoje o Julinho pediu a Lara em casamento, eu já estava sabendo que isso ia acontecer e fiquei tão feliz. Eu não sabia que hoje era o dia. Eu vi as fotos, não consegui falar [com eles], já tentei ligar para os dois só que eles estão vivendo o momento deles, então só resta por aqui a felicidade e a comemoração. Queria só dividir isso com vocês", completou.