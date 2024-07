Fabiana Karla faz piada após filho ganhar fama de galã sensual: "Vive com calor"

Durante o especial CARAS Inverno, Fabiana Karla se divertiu ao falar de fama de galã do filho e revelou situação embaraçosa que passou com amiga

Fabiana Karla tem se divertido com fama de descamisado do filho Samuel Petroti, que volta e meia viraliza nas redes sociais por conta de suas postagens sensuais. Durante participação no especial CARAS Inverno, que neste ano aconteceu em Campos de Jordão, a artista brincou com o primogênito, que está com 24 anos.

"Gente, eu peço a ele: 'meu filho, bota uma roupinha'. Não dá pra vir pra Campos, porque vai ficar pelado aqui", disse a comediante aos risos, que seguiu comentando sobre a dedicação do filho com os cuidados com a saúde. "Samuel é nutricionista e é um menino que sempre se preocupou com a saúde desde criança. A gente tem uma preocupação em casa com a saúde, e é eternamente isso. E ele gosta de malhar, ele se entrega, ele é intenso. E vocês vêm o resultado".

A atriz, que está prestes a estrear no SBT como apresentadora do The Bake Of Brasil, relembrou uma situação divertida que aconteceu envolvendo o herdeiro. Na ocasião, ela ficou um pouco envergonhada ao tentar buscar um registro do filhão. "Eu disse: filho fui mostrar uma foto sua com uma amiga, não consigo, dei uma passada no feed e você todo nuzinho, meu filho. Tá indígena? Meu filho vive com calor, tá com calor?", brincou.

Ainda falando sobre maternidade, Fabiana falou que apesar dos filhos já estarem todos crescidos, nenhum saiu totalmente de sua casa. "Eu digo que todo mundo tem a síndrome do ninho vazio, mas eu tenho a síndrome do ninho cheio. Porque eles vão todos lá pra casa, aí cada um tem seu quarto, mamãe ajeita tudo, é uma demanda. Eu viro uma dona de casa".

"Eu me preocupo com o rumo de cada um deles, mas eu acho que é uma preocupação geral, tenho visto colegas falando sobre isso. Acho que as pessoas não sabem muito o que querem porque são múltiplas demais e a internet traz uma série de possibilidades. Acho que tem tanta coisa, as pessoas não estão só querendo fazer uma coisa da vida", reflete.