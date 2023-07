Ela cresceu! Reese Witherspoon impressiona fãs com foto com a filha

Os fãs de Reese Witherspoon ficaram impressionados com a semelhança entre as duas

A atriz Reese Witherspoon impressionou seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma selfie na qual posa na companhia de sua filha, Ava Phillippe, que tem 23 anos. O clique chamou atenção dos fãs pela semelhança entre as duas.

Na imagem, a atriz e sua primogênita aparecem sorridentes vestindo roupões brancos. “Noite perfeita de verão com a minha menina”, escreveu Witherspoon na legenda do post com a foto dela com a filha.

“Gêmeas idênticas!”, exclamou uma pessoa no espaço de comentários do post, “Lindas demais”, elogiou outra, “Ava parece mais com Resse do que a própria Reese, como isso é possível!?”, perguntou um. Embora alguns fãs achem Ava a cara da mãe alguns discodam e comentaram que a menina é a cara do pai: "Nãoo, ela é a copia do pai!!", escreveu um, "Ava está a cara do Ryan nesta foto", apontou outra.

Reese teve Ava durante seu casamento com o ator Ryan Phillippe, entre 1999 e 2007. Os dois também são pais de Deacon Phillippe. A atriz também é mãe de Tennessee James Toth, nascido durante o casamento dela com o empresário Jim Toth - que se separou recentemente.

Reese Witherspoon abre o coração e fala sobre o seu divórcio

Recentemente a atriz revelou que se sente mais confortável em passar pelo divorcio, depois de 12 anos casada, aos olhos do público, pois tem a oportunidade de falar diretamente com seus fãs por meio das redes sociais.

“Quando me divorciei antes, a mídia tablóide contava às pessoas como eu estava me sentindo ou como estava processando, e parecia muito fora de controle. Agora sou capaz de falar diretamente com as pessoas sobre o que está acontecendo na minha vida e apenas compartilhar da mesma forma que compartilho grandes experiências profissionais ou pessoais”, explicou em entrevista.

“Parece muito mais autêntico poder dizer as coisas com minha própria voz e não deixar que outra pessoa controle o que está acontecendo. Então, é claro, há especulações, mas não posso controlar isso. Tudo o que posso fazer é ser o meu eu mais honesto e franco e ser vulnerável. É um momento vulnerável para mim".