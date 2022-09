Alanis Guillen registra encontro com Caetano Veloso e celebra Dia da Amazônia

Atriz Alanis Guillen, a Juma de 'Pantanal', compartilha foto ao lado de Caetano Veloso em noite de campanha sobre a Amazônia

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 13h37

Nesta segunda-feira, 05, a atriz Alanis Guillen (24) encantou seus seguidores ao compartilhar um momento especial ao lado de Caetano Veloso (80).

A intérprete de Juma no remake da novela Pantanal usou as redes sociais para compartilhar registros da noite em que encontrou o cantor em campanha promovida por ele e sua esposa, Paula Lavigne, e aproveitou para celebrar o Dia da Amazônia, comemorado nesta segunda-feira, ressaltando a importância da preservação.

"AMAZÔNIA LIVRE. O cerne de todas as questões. É urgente e é pra ontem. Se esse diálogo não estiver no nosso dia a dia, é porque não estamos entendendo nada. Foto de uma noite memorável de encontros e potências desse Brasil e trecho de um livro guia. Só é possível JUNTOS. #AmazôniaDePé #AmazôniaLivre. Obrigada @paulalavigne e @caetanoveloso por promoverem esses encontros", escreveu Alanis ao legendar a postagem.

"Deuses!", elogiou Jesuíta Barbosa nos comentários. "Parabéns não só pela sua brilhante atuação como Juma bem como na sua atuação em defesa aos meio ambiente. Excelente artista. Brilha muito", destacou uma fã. "Que amor", declarou outra. "Alanis e Caetano juntos, a foto de milhões", brincou mais um.

Outros atores de Pantanal estiveram presentes no local, como Dira Paes (53) e Silvero Pereira (40), além de Antonio Pitanga (83), Zezé Polessa (68), entre outros.

Em sua conta, Caetano também publicou fotos da noite. "Noite linda na casa #AmazoniaLivre, encontro que reuniu ativistas ambientais, lideranças indígenas, artistas e produtores culturais para debater sobre as lutas e demandas da Amazônia. Ao lado de queridos amigos @alanissguillen @silveropereira @lunecos @djnyack @negoalvaro @inaciorios @zezepolessa @antoniopitanga @dirapaes. Amanhã, dia 5 de setembro, é comemorado o Dia da Amazônia e estaremos lançando a campanha #AmazoniaLivre!", escreveu o artista.

Veja publicação de Alanis Guillen ao lado de Caetano Veloso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alanis Guillen (@alanissguillen)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

Alanis Guillen surge em fotos divertidas com Guito nos bastidores de 'Pantanal'

Na sexta-feira, 02, Guito (38) exibiu um momento divertido que viveu ao lado de Alanis Guillen durante os bastidores de Pantanal. O ator publicou uma sequência de fotos onde ele aparece juntinho com a amiga e colega de trabalho enquanto ambos aparecem caracterizados como seus personagens. Nas imagens, o que mais chama atenção, além da beleza da dupla, é o barrigão de Juma, que está há alguns meses grávida. Na legenda, Guito brincou justamente com o fato a caracterização da amiga: "Atenção! Onça prenha!". "Marruazin no fornin", completou Alanis nos comentários.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!