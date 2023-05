Maíra Cardi revela data de casamento com Thiago Nigro, o Primo Rico

Noivos desde abril, empresária e coach Maíra Cardi anuncia que vai se casar com Thiago Nigro ainda neste ano

A coach e empresária Maíra Cardi (39) já tem data para seu casamento com Thiago Nigro (32), mais conhecido como Primo Rico.

Noivos desde abril, cerca de dois meses após assumirem o relacionamento, eles revelaram que vão subir ao altar ainda neste ano durante participação no podcast PodCats, na última segunda-feira, 01.

"Sophia estava comigo anteontem olhando os vestidos. Em geral, artista pode fazer no dia que quiser, mas pessoas normais trabalham. A gente resolveu fazer num sábado por conta da família, então possivelmente a gente vai pegar um hotel para ficar com as pessoas ali um dia depois ou um dia antes", contou a influenciadora digital sobre a cerimônia marcada para o dia 26 de agosto.

Os dois curtirão a lua de mel na Grécia. "A gente ia para o Japão, mas descobrimos que as cerejeiras são [floridas] só em abril. Então, a gente mudou para a Grécia", disse o educador financeiro.

Confira a entrevista de Maíra Cardi:

Maíra Cardi fala sobre paternidade e internautas apontam indireta para Arthur Aguiar

Maíra Cardi decidiu usar suas redes sociais para fazer uma postagem para lá de enigmática. A musa compartilhou um vídeo sobre uma mãe dizendo que sonha em ser pai.

Nos últimos anos, Maíra sempre deixou claro que não queria mais ter filhos, e que Sophia teria sido apenas para realizar o desejo do ator Arthur Aguiar de ser pai. “O sonho do meu marido era ser pai, então eu realizei. Meu sonho é ser pai também”, dizia a mulher, no vídeo compartilhado pela empresária. Sozinha, com as crianças subindo no sofá e brincando com as almofadas, sugerindo uma ausência paterna. “Seria engraçado se não fosse trágico”, escreveu Maíra, na legenda da postagem.

Recentemente, a coach de emagrecimento falou que pretende ter dois filhos com o seu mais novo noivo, o empresário e influenciador de finanças Thiago Nigro. Maíra também é mãe de Lucas, de 22 anos, de seu antigo relacionamento com Nelson Rangel.