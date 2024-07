Prime Day: 7 eletrônicos em oferta para a hora do treino

O Prime Day 2024 já começou! O evento especial para os assinantes Prime acontece entre os dias 16 e 21 de julho, garantindo ofertas especiais em diversos itens e categorias da Amazon. E se você está procurando eletrônicos para treinar e praticar esportes de forma ainda mais prática e efetiva, está no lugar certo! Preparamos uma lista com produtos que você não pode deixar de conhecer.

Confira e escolha seus itens favoritos:

1. Echo Buds, 2ª geração: https://amzn.to/4d2iHMj

Com áudio dinâmico e cancelamento de ruído ativo (ANC), esse fone conta com speakers premium, que oferecem um som nítido e equilibrado. Possui design intra-auricular, encaixe firme, bateria de longa duração e é compatível com assistentes de voz.