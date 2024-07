Dado Dolabella joga futebol e canta em encontro de ex-BBBs

Wanessa Camargo fez um encontro de ex-BBBs na fazenda de seu pai Zezé Di Camargo e Dado Dolabella se divertiu com a turma, cantando e jogando futebol

Wanessa Camargo abriu a fazenda do pai Zezé Di Camargo, localizada em Goiás, para receber alguns ex-BBBs com quem ela fez amizade durante o reality show exibido pela Rede Globo. Entre eles, estavam presentes Nizam, Marcus Vinícius, Leidy Elin e Juninho. A famosa também contou com a companhia do namorado Dado Dolabella.

E ao que tudo indica, Dado se enturmou rapidamente com os ex-BBBs. Nizam fez questão de mostrar alguns registros em seu Instagram Stories e o ator surgiu jogando futebol com os novos amigos, já que o local possui uma quadra enorme.

Em outro registro feito por Nizam, o ex-BBB apareceu jogando o famoso jogo de cartas UNO enquanto Dado Dolabella surgiu ao fundo da imagem cantando na festinha dos ex-BBBs. Além do namorado e dos amigos, Wanessa também contou com a presença dos filhos José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de nove anos, frutos do seu relacionamento com o empresário Marcus Buaiz.

Encontro com os filhos

A cantora Wanessa Camargo celebrou o reencontro com os filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de nove anos, para passarem as férias juntos na fazenda de sua família em Goiás. Na terça-feira, 9, a famosa mostrou como foi a chegada dos herdeiros no local.

As crianças viajaram até a fazenda de helicóptero e surgiram sorridentes enquanto abraçavam a mãe. Inclusive, eles mostraram que já estão quase da mesma altura da mãe. Wanessa celebrou o reencontro e afirmou que estava se sentindo incompletaa longe dos filhos. “Eu já estava muito feliz, porém incompleta! As minhas razões chegaram e agora estou transbordando! Tudo por eles e para eles. Agora estou completa”, disse ela, na ocasião.

Os pequenos são frutos do relacionamento de Wanessa Camargo com o empresário Marcus Buaiz, que atualmente vive um relacionamento com a atriz Isis Valverde.