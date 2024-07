Filho de Hebe Camargo revela grande mágoa de Gugu: 'Ele não soube'

Filho da apresentadora Hebe Camargo, Marcello Camargo contou que ficou magoado com Gugu após a morte da mãe; saiba o que aconteceu

Filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo surpreendeu ao contar que ficou magoado com Gugu Liberato no passado. Em entrevista ao podcast 'Tagarelando', o herdeiro da apresentadora, falecida em 2012, revelou que a chateação com o comunicador aconteceu após uma reportagem a respeito de sua mãe.

De acordo com Marcello, na época do ocorrido, a matéria realizada pelo apresentador informou que a mansão onde Hebe morou estava abandonada. A residência da reportagem, no entanto, não era a verdadeira casa da artista.

"Tenho muita mágoa com o Gugu. Ele que fez a matéria da casa abandonada do Lélio Ravagnani [ex-marido da famosa], falando que era a mansão abandonada da Hebe Camargo. Aquilo me incomodou demais, tive que dar umas 500 entrevistas explicando que não era [a casa da Hebe]", declarou ele.

"E, até hoje, tem gente que me questiona. 'Por que você deixou a casa ficar naquele estado?'", completou Marcello Camargo, reforçando que a casa pertencia ao ex-marido da mãe, falecido em julho de 2000. O imóvel em questão fazia parte dos bens da família do empresário, e não de Hebe.

Em seguida, o herdeiro da apresentadora explicou que a ideia inicial de Gugu Liberato era, de fato, mostrar o último local onde a mãe morou. "Fiquei mesmo muito magoado com o Gugu porque ele quis fazer uma matéria na casa original, a verdadeira casa dela, na Cidade Jardim, e o Claudio [Pessutti, sobrinho e empresário de Hebe] não permitiu porque ele estava morando lá", lamentou.

Apesar da chateação e do desgaste ao longo dos anos a respeito do assunto, Marcello Camargo afirmou que Gugu, que morreu em 2019 após um acidente doméstico, não teve conhecimento de sua mágoa. "Ele não soube. Você não têm noção do quanto me atormentaram e atormentam até hoje - hoje, menos -, mas ainda há resquícios por causa dessa reportagem", concluiu ele.

Filho de Hebe Camargo critica filme sobre a apresentadora

Filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo não esconde a insatisfação com o filme 'Hebe - A Estrela do Brasil', lançado em 2019. De acordo com ele, o longa-metragem, que retrata a vida da apresentadora brasileira, não abordou a imagem de sua mãe como ela realmente era.

Em entrevista ao podcast 'Tagarelando', Marcello disse que a obra representou Hebe quase como 'alcoólatra e vulgar', sendo totalmente o oposto de sua personalidade. "Fiquei muito desgostoso porque o filme é a antítese da Hebe, porque tudo que ela não fazia na vida real, no filme ela fazia", iniciou o herdeiro da artista; confira mais detalhes!