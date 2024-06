Denilson comenta reencontro com Belo após pagamento de dívida

Amigos! Após uma briga com Belo que durou mais de 20 anos, o ex-jogador Denilson falou sobre a reconciliação com o cantor

O ex-jogador de futebol e comentarista Denilson esteve presente na 4ª edição do Leilão do Instituto Neymar Jr, realizado na noite de segunda-feira, 3, em São Paulo. Recentemente, ele e o cantor Belo selaram a paz após mais de 20 anos de briga por uma dívida do pagodeiro.

Belo, no entanto, realizou o pagamento e os dois finalmente se reconciliaram. Inclusive, eles apareceram juntos no jogo de futebol solidário às vítimas de enchentes do Rio Grande do Sul, ocorrido no dia 26 de maio, no Maracanã.

Em entrevista ao portal LeoDias, Denilson reforçou que ele e Belo estão bem e retomaram a antiga amizade. Contente com o fim da briga, o comentarista comentou sobre o reencontro com o cantor no último mês.

"Está sendo bem melhor agora, está muito mais belo este meu mundo. Foi incrível. A gente tinha um montão de lugar pra se reencontrar, mas aí Deus preparou um momento pra gente se encontrar em uma ação em prol do Rio Grande do Sul, que é justamente uma união do povo brasileiro pra ajudar. Foi um reencontro muito tranquilo", declarou Denilson.

Em seguida, o ex-jogador de futebol ressaltou que nunca existiu qualquer problema pessoal com Belo, uma vez que o desentendimento entre eles se deu apenas pela dívida. "Meu problema era simplesmente jurídico e ele foi resolvido", garantiu o famoso.

Vale lembrar que a briga iniciou em 1999, quando Denilson processou o ex-marido de Gracyanne Barbosa. Na ocasião, o comentarista alegou quebra de contrato quando Belo deixou o grupo Soweto, em 2000, para seguir carreira solo. O acordo aconteceu em agosto de 2023, quando ambos conversaram e colocaram um ponto final no conflito.

O reencontro de Belo e Denilson

O cantor Belo e o comentarista esportivo Denilson protagonizaram um momento inesperado na TV. Os dois marcaram presença no Futebol Solidário, que é uma iniciativa em prol do Rio Grande do Sul, e fizeram questão de demonstrarem que seguem amigos depois da longa batalha pelo pagamento de uma dívida milionária.

Belo e Denilson ficaram sem contato por muitos anos. Isso porque o cantor devia o pagamento de uma quantia milionário para o ex-jogador de futebol por causa de sua saída do grupo Soweto. Durante anos, Denilson lutou na justiça para ter o valor pago. Há poucos meses, Belo quitou a dívida e os dois voltaram a se falar.

Agora, eles se reencontram pessoalmente e brincaram sobre a situação. Em uma aparição no Domingão com Huck, os dois se abraçaram e trocaram carinhos. "O que o Brasil queria ver. Tá aí, ó!", disse Denilson, que negou brigas entre eles. "Na verdade, o pega pra capar nunca existiu. A última conversa nossa por telefone foi: 'poxa, a gente deveria ter conversado antes'".

Com isso, Belo declarou: "Sabe que eu te amo muito, tenho carinho". Por fim, Denilson brincou sobre a dívida do passado. "Me botaram no time esperança, que é a última que morre", comentou entre risadas.