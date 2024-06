Angélica encanta web com declaração para Luciano Huck: "Meu eterno namorado"

Celebrando seu 20º ano juntos, Angélica encanta web com linda declaração para seu marido, Luciano Huck; confira!

Em clima de Dia dos Namorados, a apresentadora Angélica aproveitou a ocasião para se declarar para seu marido, o também apresentador Luciano Huck. Comemorando o 20º ano ao lado do amado, a loira resgatou algumas fotos do casal ao longo dos anos e fez questão de deixar uma linda homenagem para ele.

Através de seu perfil oficial do Instagram, Angélica mostrou alguns cliques românticos com Huck. Os dois apareceram abraçadinhos, além de se divertindo em suas inúmeras viagens e aventuras pelo mundo.

Na legenda, a famosa se declarou para o marido: "Há 20 anos, escolhi você, Luciano, para ser meu eterno namorado, companheiro, pai dos nossos filhos, e parceiro de vida. Cada dia ao seu lado é um presente, e celebrar essas duas décadas juntos torna esse ano ainda mais especial. Nosso amor é a base de tudo, e sou grata por cada momento que compartilhamos. Te amo infinitamente".

Angélica ainda deixou uma linda mensagem de amor para seus seguidores. "Desejo a todos um feliz dia dos namorados ao lado daqueles que escolheram amar. O amor ele é livre. É puro. É a base de tudo. Ele é a cura! Vivam e celebrem o amor", escreveu ela.

Nos comentários, Luciano logo agradeceu pelo carinho: "Te amo ao infinito e além". Famosos e internautas também se derreteram pelo post e rasgaram elogios. "Meu casal favoritoooo", escreveu a cantora Anitta. "Lindezas minhas", disse a atriz Carolina Dieckmann. "Casal lindo! Viva esse amor!", celebrou um seguidor. "Felicidades", desejou mais um.

Confira a publicação:

Luciano Huck revela segredo para manter a chama acesa com Angélica

Luciano Huck não ficou de fora das celebrações de Dia dos Namorados e preparou uma surpresa especial para Angélica. Em suas redes sociais, o apresentador compartilhou que faz questão de celebrar a data para manter o romantismo vivo e a chama acesa, e para isso, transformou sua história de amor em uma história em quadrinhos.

Através de seu perfil no Instagram, Huck compartilhou a HQ de sua trajetória com a apresentadora, com fotos desde quando eles se conheceram até a chegada dos herdeiros: “Minha história mudou quando eu te conheci. Foi impossível não me apaixonar por você”, disse o comunicador ao resgatar cliques do começo do namoro.

“A paixão virou amor… amor para sempre… e o amor multiplicou e nos deu o que temos de mais precioso: nossa família”, Luciano legendou as páginas de seus quadrinhos com fotos de seu casamento, e na sequência, com a expansão da família ao lado dos filhos, Joaquim, que já está com 19 anos, Benício, que tem 16, e a pequena Eva, com apenas 11 aninhos.

Na legenda, Luciano contou como faz para manter a chama acesa após quase duas décadas de união com a loira: ”Quanto mais tempo você dedica a qualquer coisa na vida, a chance de dar certo, de melhorar, evoluir, é proporcional. Isso vale para os nossos relacionamentos também”, disse o apresentador do ‘Domingão com Huck'.

“O casamento é uma construção diária, onde o namoro é parte fundamental para essa receita ficar saborosa. Por isso, mesmo prestes a completar 20 anos de casamento, nunca deixei e nem vou deixar de celebrar o dia dos namorados. Afinal, ela é minha eterna namorada”, Huck contou que não deixa o namoro de lado no casamento.