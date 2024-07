Iza compartilha foto em bastidores após especulações sobre entrevista com Bial

Após especulações envolvendo sua entrevista com Bial, Iza aparece em meio a escândalo de traição e compartilha os bastidores do programa; confira!

Iza tem vivido um verdadeiro turbilhão desde que descobriu uma traição durante sua gestação e decidiu terminar seu namoro com Yuri Lima. Em meio ao escândalo que envolve sua vida pessoal, a artista participou de uma entrevista com Pedro Bial, que será exibida na Globo, e usou as redes sociais para compartilhar os bastidores do programa.

Nos últimos dias, os seguidores da cantora até chegaram a pedir para que a entrevista não fosse exibida pela emissora, considerando que o programa foi gravado antes do escândalo. No entanto, a entrevista está programada para ir ao ar nesta sexta-feira, 12, e Iza compartilhou uma foto ao lado do apresentador para promover sua participação.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Iza compartilhou uma foto em que aparece posando com um vestido branco, exibindo a barriga à espera de sua primeira filha, a pequena Nala. Sorridente, a cantora está ao lado do apresentador e braços dados. Apesar de não incluir legenda, ela divulgou que continua confirmada na atração.

Vale lembrar que, após os pedidos dos fãs para que o programa não fosse exibido, a emissora também se pronunciou e afirmou que a edição passou por cortes para preservar a cantora após a polêmica: "A entrevista irá ao ar, sim, mas, como todo conteúdo pré-gravado, a conversa com a cantora será editada", informou em nota a coluna Play.

Iza, vale lembrar, anunciou o fim de seu relacionamento nesta última quarta-feira, 10. A cantora gravou um vídeo e expôs que foi traída pelo jogador de futebol em suas redes sociais: “ Eu só queria muito falar com vocês, para que vocês ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal”, disse em seu relato.

Márcia Sensitiva revela previsão para o futuro de Iza e Yuri Lima:

Na última quinta-feira, 11, Márcia Fernandes, mais conhecida como Márcia Sensitiva, compartilhou suas previsões sobre o futuro do relacionamento de Iza e Yuri Lima. Após o escândalo de traição durante a gravidez, a astróloga e médium afirmou que não tem mais volta e explicou o motivo durante sua participação no programa Tá na Hora, do SBT.