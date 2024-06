Quadro polêmico do Rei Charles III é vandalizado em Londres

O primeiro quadro oficial do Rei Charles III foi alvo de ativistas em uma galeria de Londres

O primeiro quadro oficial do Rei Charles III foi alvo de ativistas em uma galeria de Londres, Inglaterra, nesta quarta-feira, 11. A obra de arte foi vandalizada quando dois homens colaram cartazes dos personagens Wallace e Gromit em cima do retrato do monarca.

A mensagem de um dos adesivos dizia: “Sem queijo, Gromit. Veja toda essa crueldade nas fazendas da RSPCA (Real Sociedade Para Proteção dos Animais)”. A intenção do grupo é que o rei suspenda o apoio para fazendas que são acusadas de crueldade contra os animais.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily



‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB — Animal Rising (@AnimalRising) June 11, 2024

O quadro polêmico do Rei

A primeira pintura oficial do Rei Charles III, divulgada em maio é assinada pelo artista Jonathan Yeo e marca o primeiro retrato oficial do monarca desde que foi coroado há quase um ano.

A publicação no Instagram oficial da família real traz na legenda o ponto de vista do artista. “Quando comecei este projeto, Sua Majestade o Rei ainda era Sua Alteza Real o Príncipe de Gales. Tal como a borboleta que pintei pairando sobre seu ombro, esse retrato evoluiu à medida que o papel do sujeito em nossa vida pública se transformou”, disse Jonathan Yeo, que também fez o retrato do pai de Charles, o príncipe Philip.

"Faço o meu melhor para capturar as experiências de vida e a humanidade gravadas no rosto de qualquer modelo e espero que tenha sido isso que consegui neste retrato. Tentar captar isso para Sua Majestade o Rei, que ocupa um papel tão único, foi um tremendo desafio profissional, do qual gostei muito e pelo qual sou imensamente grato”, encerrou.

O quadro traz o monarca britânico em um fundo de tons vermelhos. Ele veste o uniforme da unidade militar da Guarda Galesa, com uma borboleta acima de seu ombro direito.