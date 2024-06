Luan Santana retoma agenda lotada e encara novo projeto após diagnóstico

Luan Santana tem datas para mais de 30 shows até o mês de julho; cantor se recupera em São Paulo após passar mal e ficar fora dos palcos

Luan Santana (33) deve retomar sua agenda lotada de shows na próxima quinta-feira, 6, após precisar se afastar dos palcos ao receber o diagnóstico de uma virose. Com mais de 30 apresentações até o fim do mês de julho, o artista ainda encara um novo projeto.

O artista fará 38 apresentações entre a próxima quinta e o dia 30 de julho. Luan Santana deve passar por diversos estados como São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Pará e Minas Gerais.

No meio da agenda corrida, ele ainda estará trabalhando em um DVD. De acordo com apuração da CARAS Brasil, o artista deve tocar o novo projeto no mês de julho, o encaixando entre suas apresentações.

Leia também: Após passar mal e cancelar show, Luan Santana tem data para voltar a cantar

O cantor deixou os fãs preocupados no último sábado, 1º, quando precisou cancelar sua apresentação em Divinópolis, município de Minas Gerais. De acordo com a assessoria do músico, ele havia se sentido mal em 28 de maio e, no dia, foi aconselhado por um médico a suspender as apresentações.

"O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda de shows e se apresentou em Lages (SC), na quarta-feira (29), e em Votorantim (SP), na quinta (30). Mas no sábado, dia 1º/06, seguiu para Divinópolis (MG), onde, ao pousar no aeroporto local, voltou a sentir-se mal", afirma a nota, compartilhada no Instagram de Luan Santana.

Ainda de acordo com a assessoria do artista, ele estaria em repouso absoluto em sua casa em Alphaville, região nobre de São Paulo, para se recuperar de uma virose. Nesta segunda-feira, 3, o cantor apareceu no Instagram e agradeceu pela preocupação e carinho dos fãs.

CONFIRA O COMUNICADO DE LUAN SANTANA: