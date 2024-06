No dia dos Namorados, web resgata declaração de amor de Justus a Eliana: 'Quero você'

Vídeo do início dos anos 2000 em que Roberto Justus e Eliana trocam declarações de amor voltou a viralizar na véspera do Dia dos Namorados; assista!

Na véspera do Dia dos Namorados, um vídeo em que Eliana (51) e Roberto Justus (69) trocam declarações apaixonadas voltou a bombar nas redes sociais. Na ocasião, os dois, que na época eram namorados, estão em um programa da emissora Record TV.

O trecho do vídeo mostra Eliana cantando Como um Beijo em Noite de Luar , versão da canção Rush Rush, de Paula Abdul (61). A faixa integrava seu álbum Primavera, e foi usada como uma homenagem no programa, após Justus se declarar para a amada.

"Vem depressa amor, vem pra mim. Quero você, eu nunca amei ninguém assim", diz a letra da canção. "Eu te sinto dentro do meu coração. O que você me faz? Cada vez eu quero você mais. Mesmo que eu esteja perto de você, ainda estou distante. Porque eu quero te abraçar e deixar me levar num beijo."

Nos comentários de uma das publicações que reviveu o vídeo, fãs e internautas brincaram com a situação. "O amor humilha mais que álcool", escreveu uma. "Meu Deus, porque o algoritmo me trouxe para ver isso?", questionou um segundo. "Eliana deve ter uma vergonha tão grande desse dia", supôs ainda um terceiro. "Ambos devem sentir vergonha desse vídeo [risos]", escreveu outra.

Eliana e Roberto Justus namoraram por cerca de um ano e meio. Na época do namoro, a apresentadora tinha terminado com Luciano Huck (52) havia pouco tempo e o empresário estava solteiro desde o fim do casamento de nove anos com Sasha Chrysman (61), mãe de Fabiana Justus (37) e Ricardo Justus (35). Os dois chegaram a noivar, porém, a relação acabou pouco depois disso.

VEJA O VÍDEO DE DECLARAÇÕES APAIXONADAS DE ELIANA E ROBERTO JUSTUS: