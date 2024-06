Beatriz Reis e Isabelle Nogueira se reencontram após o BBB 24

No Maranhão, as ex-participantes do BBB 24 Beatriz Reis e Isabelle Nogueira se encontraram pela primeira vez após o reality show

Beatriz Reis e Isabelle Nogueira apareceram juntas pela primeira vez após o fim do BBB 24. Nesta quinta-feira, 6, as duas se reencontraram em São Luís, no Maranhão, e não esconderam a felicidade.

No vídeo postado no feed do Instagram, as duas pulam e se abraçam assim que se encontraram. Para o momento, Beatriz surge usando um vestido vermelho e Isabelle está usando um look todo branco. "Que saudade de você", disse a ex-vendedora do Brás. "Que bom te ver, Isabelle", acrescentou ela. "Você tá linda", disseram juntas.

As ex-sister estão no Maranhão para participar do 'São João da Thay', evento organizado pela influenciadora digital Thaynara OG. "Nosso reencontro Isatriz. Te amo amiga", declarou Bia ao postar o vídeo no feed do Instagram.

Os fãs celebraram o reencontro. "Maravilhosas", disse uma seguidora. "Amizade de milhões", escreveu outra. "Essas duas se gostam de verdade, não era só mimimi de BBB não. O carinho de uma pela outra é sincero", falou uma fã.

Isabelle lamenta 'desencontro' com Matteus em evento

Nesta quinta-feira, 6, o casal Mabelle teve um desencontro em meio à viagem. Enquanto Isabelle chegava em São Luís, no Maranhão, para marcar presença no 'São João da Thay', Matteus estava deixando a cidade. Por meio das redes sociais, ambos explicaram a situação. Por meio dos Stories do Instagram, a cunhã-poranga compartilhou que o gaúcho precisou viajar à São Paulo por conta de trabalhos.

"A gente chegou aqui em São Luís. Infelizmente, desencontrei com Matteus. Ele tem uma programação neste final de semana que ele teve que ir embora. A gente até tentou se encontrar no aeroporto. Ele ia sair do embarque e ir para o desembarque, mas aí depois eu que ia do desembarque para ir no embarque. Enfim, não deu. Nosso voo, a saída dele com a minha chegada foi muito pertinho", lamentou.