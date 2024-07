Henri Castelli fala sobre recuperação após cirurgia na perna: 'Importante'

O ator Henri Castelli mostrou como está seu joelho após a cirurgia e reforçou a importância do pós-operatório durante a recuperação

O ator e modelo Henri Castelli usou as redes sociais para atualizar os fãs a respeito de sua recuperação após realizar uma cirurgia no joelho. O artista, diagnosticado com problema na fíbula, revelou publicamente a situação nos últimos meses, durante sua participação na 'Dança dos Famosos'.

Em junho, já fora do quadro do 'Domingão com Huck', da Globo, Henri contou que passou pelo procedimento cirúrgico para corrigir a lesão. Agora, na noite da última terça-feira, 9, o famoso contou que recebeu seu fisioterapeuta em casa para uma sessão de fortalecimento do joelho, uma vez que ficará fora do Brasil por um tempo.

"A gente vai seguir um protocolo por que eu vou viajar. Vamos seguir um protocolo, que ele vai passar para mim, vou continuar a fisioterapia . O pós é muito mais importante… não é que é mais importante, mas pra ficar 100%, né? Então…", iniciou Henri Castelli ao lado do profissional de saúde.

Em seguida, o ator abriu espaço para o fisioterapeuta explicar melhor os procedimentos. De acordo com ele, mesmo longe do Brasil, o artista seguirá com todo o tratamento necessário para sua recuperação. "O joelho do Henri está com o edema um pouco mais rígido, principalmente nas áreas laterais", disse o profissional, ressaltando que a sessão ajudaria na retenção de líquido.

Por fim, Henri Castelli mostrou o momento em que iniciava a acupuntura na perna. "Chegou a parte bem tranquila, que é somente colocar agulhas dentro do seu corpo", brincou o famoso, explicando que o método também melhoraria o inchaço do joelho. "Mais uns 30 dias de fisio", finalizou.

Vale lembrar que, após receber o diagnóstico no joelho, o ator fez sincero em suas redes sociais. Lamentando a dor, Castelli revelou que já havia iniciado o tratamento para combater o problema na fíbula.

"Eu quero mostrar o melhor de mim. Podem esperar o melhor do nosso grupo, a nossa coreografia está sensacional, espetacular. Eu garanto que vocês vão se divertir muito. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que Deus está aqui protegendo, ele está vendo nosso esforço", declarou Henri na ocasião. Posteriormente, ele acabou sendo eliminado da 'Dança dos Famosos'.

Henri Castelli mostra recuperação após cirurgia no joelho - Foto: Reprodução / Instagram

