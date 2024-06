Bruna Biancardi chama atenção com decote profundo no leilão de Neymar Jr

De vestido vermelho, Bruna Biancardi impressiona ao apostar em um decote ousado no leilão organizado por Neymar Jr após ser alvo de críticas

Bruna Biancardi, ex-namorada de Neymar Jr, chamou atenção ao usar um vestido vermelho com decote profundo durante a 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr na última segunda-feira, 3. A escolha ousada veio logo após a influenciadora digital rebater críticas sobre sua prótese de silicone em suas redes sociais.

Durante a entrada do evento, Biancardi posou para os fotógrafos, exibindo o look escolhido para a ocasião: um vestido vermelho justo ao corpo, com saia sereia, mangas ombro a ombro e decote profundo. Para complementar a produção, a influenciadora digital apostou em joias luxuosas, incluindo um colar, uma pulseira e um anel de quilates valiosos.

Nos registros do evento, é possível notar que Bruna optou por uma maquiagem leve e manteve os cabelos presos, destacando ainda mais o vestido, que roubou a cena. Vale mencionar que a escolha do look ousado veio logo após ela rebater críticas por também usar um modelito decotado em sua passagem por Cannes, na França.

Recentemente, Bruna abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para conversar com seus seguidores. Foi então que ela recebeu um questionamento sobre o tamanho das próteses de silicone, que chamaram atenção com o vestido decotado no evento de gala: “Porque aumentou o silicone? Está muito vulgar”, perguntou um seguidor.

Em resposta, Biancardi rebateu o comentário e fez questão de esclarecer que não trocou os implantes: “Não aumentei o silicone”, iniciou. A influenciadora ainda relembrou que se tornou mãe há apenas sete meses e segue amamentando: “Achei que soubessem que quando uma mulher amamenta, os seios aumentam um pouco, óbvio”, disse a influencer.

Vale lembrar que Bruna Biancardi é mãe da pequena Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar Jr. O casal se separou em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento da menina. Apesar da separação, eles mantêm uma ótima relação, frequentemente viajam juntos e aparecem lado a lado em diversos eventos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Filha de Neymar e Bruna Biancardi rouba a cena em evento:

Na noite desta segunda-feira, 3, acontece a 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, e Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, roubou a cena ao surgir com um look fashion. Para o evento, a bebê, que fará oito meses no próximo dia 6, surgiu usando um lindo vestido branco; confira os looks da família reunida!