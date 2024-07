Grávida do segundo filho, Viih Tube revela principal diferença entre as gestações

À espera do segundo filho com Eliezer, a influenciadora Viih Tube comentou como tem sido a experiência da nova gravidez

A influenciadora digital Viih Tube está cada dia mais radiante desde que descobriu que seria mamãe novamente. À espera de Ravi, seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer, a famosa comentou a respeito das diferenças entre as duas gestações.

De acordo com Viih, a nova gravidez tem sido bem mais tranquila. “O da Lua eu sentia muito medo, então eu queria que ela ficasse na barriga o maior tempo possível. O Ravi, como eu já sei tudo, quero que venha logo. Quero conhecer, morder, apertar ele. Tô bem mais tranquila”, declarou ela em entrevista ao 'TV Fama', da RedeTV!.

Apesar do caçula ainda não ter nascido, Viih Tube e Eliezer revelaram que já conversam sobre o desejo de aumentar a família no futuro. O casal ainda contou que caso decidam ter um terceiro filho, será adotivo.

"Acho que a gente vai sentir o terceiro, quando o segundo nascer. Se a gente conseguir administrar bem dois filhos, o terceiro vai ser tranquilo", disse Viih Tube. "Gravidez vai ser a última. A gente tem vontade de adotar", completou Eliezer.

Vale lembrar que os famosos já são pais da pequena Lua Di Felice, de 1 ano de vida. Recentemente, o ex-participante do BBB 22, da Globo, falou abertamente sobre sua experiência na paternidade e o medo referente à vinda do segundo herdeiro.

"Eu tenho uma preocupação de não ser igual ao que eu fui na primeira [gestação], entende? Geralmente, nós, seres humanos, quando passamos pela mesma experiência uma segunda, terceira ou quarta vez, como não é uma coisa tão nova, acabamos não nos dedicando tanto quanto como se fosse a primeira", declarou ele em suas redes sociais.

"Tem um detalhe muito importante, que na segunda gravidez tem a Lua. E ela precisa de atenção. E a Viih, vai chegar em um momento da gestação que ela não vai conseguir dar a atenção que ela dá hoje, não vai conseguir pegá-la no colo mais. Quando ela não puder mais fazer tudo o que ela faz com a Lua, eu vou ter que preencher esse espaço. Então assim, tenho medo de preencher aqui e faltar ali. Penso sobre isso", disse Eliezer em outro trecho.

