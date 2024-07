Filha de Neymar Jr, Mavie, surpreende o pai ao dar primeiros passos

Neymar Jr compartilhou com seguidores o momento em que Mavie, a segunda filha dele, deu os primeiros passos com ajuda de Bruna Biancardi

Neymar Jr se surpreendeu ao ver a evolução motora da filha Mavie, fruto do relacionamento dele com Bruna Biancardi, nesta quarta-feira (10). O jogador compartilhou um registro de uma chamada de vídeo feita entre ele e a namorada, onde a influenciadora mostra a filha dando os primeiros passos. A conquista da pequena surpreendeu o pai, já que, segundo o atleta, a menina ainda não consegue nem mesmo engatinhar.

"Por poucos dias, não consegui ver pessoalmente os primeiros passinhos da Mavie! Que menina sapeca. Nem engatinhou, mas já está quase andando", escreveu ele emocionado, acrescentando emojis de choro à legenda. No vídeo, o pai parece incrédulo com o desenvolvimento de Mavie.

Enquanto a namorada e a filha estão no Brasil, Neymar está em Las Vegas para jogar poker. A viagem vem poucos dias depois dele e Bruna Biancardi assumirem que estão juntos novamente, e do nascimento da terceira herdeira, Helena, fruto de uma relacionamento breve do atleta com a modelo Amanda Kimberlly. Vale lembrar que além de Mavie e da recém-nascida, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 12 anos.

Neymar e Bruna Biancardi dão nova chance a namoro

Neymar e Bruna surgiram juntos em um show de Thiaguinho, no último domingo (7), em meio a especulações de que estariam juntos novamente, já que a influenciadora voltou a seguir o craque e esteve na Arábia Saudita junto com ele, onde defende a camisa do Al-Hilal.

Durante o show do cantor, que é amigo de Neymar, o casal ficou juntinho e não se intimidou com a presença dos paparazzi, se beijando na frente de todos. Em outro vídeo divulgado recentemente, é possível ver que, durante o fim de semana, os dois participaram de uma roda de samba, onde o jogador soltou a voz e se declarou: "Nosso amor que lute. A gente só está precisando de um reajuste".