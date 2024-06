Solteiro, Belo revela planos para primeiro Dia dos Namorados sem Gracyanne

Em processo de divórcio de Gracyanne Barbosa, Belo revela quais são seus planos para seu primeiro Dia dos Namorados solteiro; saiba mais!

O cantor Belo irá passar seu primeiro Dia dos Namorados sozinho em 16 anos. O artista está se separando da musa fitness Gracyanne Barbosa, mas confessou que já tem planos para não deixar a data passar em branco.

Em entrevista ao jornal Extra, Belo disse que irá passar a data romântica com muito trabalho. Isso porque o pagodeiro tem shows marcados para a data, e prometeu vir com um repertório cheio de músicas de amor para os casais.

"Meu repertório estará ainda mais romântico do que o habitual. Vamos comemorar o Dia dos Namorados antecipadamente, trazendo músicas que falam de amor, de paixão, de sentimentos intensos", revelou o cantor.

No entanto, ele admitiu que será uma comemoração 'diferente' em seu primeiro ano sem Gracyanne, mas que isso não irá lhe abalar. "Passar o Dia dos Namorados solteiro depois de tantos anos de casamento será diferente. Mas sempre encarei essa data como algo especial, casado ou não. O amor está dentro de nós e deve ser celebrado, não importa o status de relacionamento", afirmou Belo.

Gracyanne Barbosa detalha término com Belo

No último dia 1, Gracyanne Barbosa foi uma das participantes do programa Sabadou Com Virginia, do SBT. Durante o bate-papo, a musa fitness deu mais detalhes sobre o processo de término com o cantor Belo, com quem foi casada por quase 12 anos.

Questionada sobre a forma que lidou com a repercussão da separação, a influenciadora afirmou que foi algo difícil. "São 16 anos [de relacionamento], já seria muito difícil se fossemos só nós dois. A gente começou com esse processo de distanciamento no ano passado, eu acho que muito por conta de trabalho, cada um no seu lado, cuidando da sua vida, e a gente errou muito nesse sentido", analisou.

"Hoje, já com mais calma, eu vejo que a gente errou como casal. Eu vi teu marido, ele fez um post semana passada falando sobre a importância do casal conversar e eu falei: 'gente, ele está falando exatamente o que a gente viveu', porque em nenhum momento foi falta de amor, a gente se ama, eu tenho certeza que ele me ama. Não posso falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias, e em nenhum momento a gente brigou de não se falar, de se bloquear, eu tenho certeza do meu amor pelo Belo, tenho certeza que ele é o amor da minha vida", confessou Gracyanne.

Que continuou: "Independente da gente junto ou separado, sempre vai ser o amor da minha vida, é uma pessoa que eu admiro muito, que mudou a minha vida de todas as formas, que me ensinou a importância do amor, de dar um toque".