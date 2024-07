Roberto Justus reforça amor pela família durante viagem aos EUA: 'O grande valor da vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário Roberto Justus dá mais detalhes de sua viagem à Orlando e abre o coração ao falar sobre família

Um dos maiores empresários do Brasil, Roberto Justus (69) tem um currículo brilhante como publicitário e apresentador, mas o sucesso profissional só não brilha mais que o quesito paternidade. Agora, ele está curtindo período de férias nos Estados Unidos, com passagem pelas cidades de Orlando e Miami. Em entrevista à CARAS Brasil, ele reforça sua paixão pela família e declara: "O grande valor da vida".

Roberto Justus revela como concilia carreira de sucesso com os momentos ao lado dos filhos. O empresário menciona que é importante ter um equilíbrio:"A gente trabalha justamente para ter esses momentos de lazer, o que seria da vida se a gente só trabalhasse? E o que seria da vida se a gente só ficasse de férias e não trabalhasse? Eu acho que seria terrível das duas formas", brinca.

No atual momento de sua vida, Justus prioriza muito estar com sua família. Por conta disso, ele não abre mão do período de férias e confessa que já foi bastante ligado em uma rotina de trabalho intensa, mas atualmente equilibra bem.

"As férias são maravilhosas, porque você trabalha e aí você tem que descansar, é muito bom dar uma uma regenerada, uma desligada. Principalmente, nesse momento de carreira que eu estou, gosto de viajar bastante. Eu já trabalhei demais. Fui escravo de agenda por muitos anos. Hoje em dia ainda trabalho muito! Tenho que tocar vários negócios, mas eu consigo conciliar melhor momentos de lazer".

"Agora eu consigo conciliar melhor momentos de lazer para estar próximo da minha família e passear. Esse é o grande valor da vida, poder viver e compartilhar com a nossa família momentos como esse", avalia Roberto Justus.

OS MOMENTOS MAIS IMPORTANTES

O empresário compartilha que suas viagens em família são sempre as melhores do mundo. Ele viajou com a esposa Ana Paula Siebert Justus (36), e com os filhos Ricardo Justus (41); Luiza Justus (31); Rafaella Justus (14); Vicky Justus (4) e, claro, com os netos Tutu e Estela. No primeiro destino, a família foi para cidade de Miami e depois seguiram para os parques da Disney, em Orlando.

"Todos vão passar esses dias todos aqui com a gente [...] A Rafa fica com a gente até o dia 20 de julho, ai faremos uma jantar para comemorar o aniversário dela que será no dia 21 [...] Nesse momento estamos em Orlando, aquela coisa de todo mundo junto, parques muito divertidos, está muito gostoso, a gente está muito feliz de estar dividindo esse momento de família com todos eles, são os meus momentos mais importantes", finaliza Roberto Justus.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ROBERTO JUSTUS: