Rita Cadillac se reinventa para novas gerações e celebra carreira

Em entrevista à Contigo!, Rita Cadillac comenta sobre gravação de clipe em Nova York ao lado de Roberto Trevisan e fama entre os mais jovens

Em 2024, além de ter completado 70 anos, Rita Cadillac celebra a carreira e comemora os 40 anos de lançamento de É Bom para o Moral, sucesso dos anos 1980. A artista esteve em Nova York, nos Estados Unidos, com Roberto Trevisan (59) e gravou um clipe para o hit. Em entrevista à Contigo!, ela fala sobre o sucesso da carreira e como ainda é conhecida pela música, mesmo entre as gerações mais jovens.

A ex-chacrete foi para Nova York gravar uma homenagem à Rita Lee (1947-2023), sua amiga de longa data, a convite do cantor e compositor Roberto Trevisan. Além de participar da gravação de Padroeira da Liberdade, composição de Trevisan que enaltece a Rainha do Rock Brasileiro, ela conta que decidiu gravar um clipe para o sucesso É Bom para o Moral.

"Como ele sabia que a Rita e eu éramos grandes amigas, ele me convidou para participar. Tanto do clipe, como por a voz na música com ele. Ai, eu fui", explica. "Mas, chegando lá, pensei em fazer um clipe em Nova York. Eu amo. É um espaço que tem tudo a ver comigo."

No clipe de Cadillac, a comunidade LGBTQIA+ e a cidade estadunidense são destaques: o novo vídeo da canção está recheado de takes com lugares marcantes de Nova York, como a Times Square e Stonewall Inn, além de trazer diversas referências à comunidade LGBTQIA+, que, segundo a cantora, sempre esteve muito conectada com sua jornada artística.

A música que marcou sua carreira foi uma surpresa: "Era meu último ano no programa do Chacrinha [quando gravei É Bom para o Moral]. Essa música veio por acaso, do Carlinhos Borba Gato", recorda. "Ele veio com essa música e todo mundo falou: 'É a sua cara'. Então, nós gravamos e está aí. Não tem lugar que eu vá que não peçam para tocar."

O hit ainda é reconhecido pelas novas gerações e a artista afirma que, além da música, também é lembrada por outros marcos de sua vida pública. "A nova geração consegue me reconhecer tanto como Rita Cadillac que estava na Fazenda, quanto pela internet e TV", afirma.

