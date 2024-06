Neymar Jr. toma atitude drástica após seu leilão para ajudar o RS

Após arrecadar valor milionário em seu leilão, Neymar Jr. toma atitude e desembolsa mesma quantia de seu bolso para os gaúchos; saiba quanto

O jogador Neymar Jr. conseguiu arrecadar o dobro do valor do último ano em seu leilão nesta segunda-feira, 03, e após o evento bem-sucedido, o atleta tomou uma decisão drástica para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Com a presença de vários famosos e diversos lotes arrematados por alto valor, o leilão de Neymar Jr. arrecadou R$ 21 milhões e a mesma quantia será doada do bolso do craque para os gaúchos. A boa ação foi confirmada pela assessoria dele ao Gshow.

"Neymar Jr. combinou que vai fazer uma doação do mesmo valor que foi arrecadado, para o RS, mas do bolso dele", declararam.

Gaúcha, a apresentadora Patricia Poeta, que marcou presença no evento, já havia compartilhado em sua rede social a gratidão pela atitude do atleta para ajudar seus conterrâneos. "Sim, sei que para alguns pode parecer estar falando sempre do mesmo assunto, mas enquanto eu puder e para todos os públicos e plateias, vou falar da importância de não esquecermos do Rio Grande do Sul. É normal com o tempo outras pautas irem aparecendo e o grande público ir esquecendo, mas eu, enquanto puder e tiver forças, vou falar a todos os públicos e pessoas, lembrando do meu Rio Grande. Pedindo incentivos, ajudas, investimentos, doações e jamais deixando cair em esquecimento. É uma questão de amor, de origens, de pertencer. Para mim, uma causa que deve ser exposta e lembrada para todos e em todas as oportunidades. Sigamos nessa corrente de força e amor. Onde um coração bate, uma esperança vive. Obrigada a todos que doaram e ao @neymarjr por doar o mesmo valor arrecadado ao Rio Grande do Sul. São mais de 18 milhões de reais para ajudar o meu Estado a se reerguer", escreveu ela.

Ainda nas últimas semanas, logo após o início das enchentes, Neymar Jr. resolveu revelar quais eram sua doações para influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo.

24 lotes leiloados no leilão de Neymar Jr.

Ao todo, 24 lotes foram leiloados. Entre os itens, estava uma camisa usada por Pelé em seu último jogo, assinada pelo próprio ex-jogador. Além de um relógio Hublot King Power Big Bang 305 em ouro rosé, edição limitada a 50 unidades, oferecido por Faustão. E uma chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas.

E também experiências como um passeio por Riad, incluindo assistir a um jogo do Al-Hilal no camarote de Neymar e um encontro com o jogador, para duas pessoas. Uma viagem de luxo para a Europa, visitando Londres, Capri e Mallorca, incluindo oito noites de hospedagem para duas pessoas. E um dia especial no haras do cantor Eduardo Costa para quatro pessoas. Veja aqui tudo o que foi leiloado.