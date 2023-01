Larissa Manoela fala sobre relação com a mãe após polêmicas: "Minha família é minha base"

Larissa Manoela falou pela primeira vez ao Fofocalizando sobre a relação com a mãe

A atriz Larissa Manoela (22) falou pela primeira vez nesta quinta-feira, 26, sobre o desentendimento com a mãe Silvana Santos, que no inicio do mês deu unfollow na filha e no genro, André Luiz Frambach (25), após a filha ficar noiva. Os fãs da atriz interpretaram isso como forma de desaprovação do noivado.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, Larissa que agora é global declarou: "Estou em um momento muito feliz da vida e acho que o importante é a gente ser feliz, aproveitar os momentos.”

“O meu relacionamento é de muito respeito, muito carinho, de muito amor. E a minha família é a minha base, meu porto seguro e, agora, [estou] pensando em construir, levar adiante essa família que sempre me inspirou” finalizou a atriz.

Em dezembro de 2022, a atriz Larissa Manoela ficou noiva do ator André Luiz Frambach. O noivado aconteceu durante a viagem deles para Fernando de Noronha. Nas redes sociais, eles mostraram as fotos do pedido de noivado, que aconteceu em um passeio de barco no mar.

“NOIVOS! A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda!”, escreveram os atores em seus perfis oficiais no Instagram, através de uma publicação compartilhada pelos dois artistas.

No começo do ano, Silvana Santos conversou com o NaTelinha e comentou a polêmica em que se envolveu após parar de seguir eles nas redes sociais. "Toda essa insatisfação gerada não tem nada a ver com 'síndrome do ninho vazio', tampouco com as nossas 'vindas para Orlando'", garantiu.

A empresária ainda disse que sempre se escuta, pois é a melhor forma de fortalecer a própria intuição, "Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda e contínuo alerta quando sinto alguma coisa errada”.

A mãe da intérprete da Maria Joaquina ainda desejou feliz ano novo para o ex da filha. Leo Cidade, compartilhou que ganhou um recado carinhoso da ex-sogra. "Leonardinho. Parabéns por mais um trabalho! Se eu estivesse no Brasil, com certeza estaria na pré-estreia junto com sua mãe, te aplaudindo! Saudade!”, aumentando as polêmicas.