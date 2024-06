Internada, Fabiana Justus celebra Dia dos Namorados no hospital: "Faz parte"

Após voltar a ser internada, Fabiana Justus não deixa Dia dos Namorados passar em branco e celebra a data com marido, Bruno Levi D'Ancona, no hospital

A influenciadora digital Fabiana Justus precisou voltar a ser internada na última terça-feira, 11, após sentir uma baixa em sua saúde após transplante de medula óssea em tratamento de leucemia. Mas mesmo sua estadia no hospital não deixou abalar seu Dia dos Namorados com seu marido, Bruno Levi D'Ancona.

Nesta quarta-feira, 12, a filha de Roberto Justus publicou uma foto ao lado do amado no hospital em seu perfil oficial do Instagram. Na legenda da publicação, ela fez questão de se declarar para o pai de seus filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, e Luigi, de 9 meses, mas lamentou estar passando a data internada.

"Nosso vigésimo dia dos namorados. O terceiro 'zicado' kkk Faz parte! Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença... sempre JUNTOS! Temos que comemorar sempre a nossa sorte por termos nos encontrado cedo e por termos tantas coisas lindas para viver juntos ainda. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, o nosso relacionamento é lindo. É a beleza no meio de qualquer caos. Eu te amo! Meu porto seguro! My rock! Que venham os próximos 50 (no mínimo) dia dos namorados (e tomara que sem zicas kkkk)", escreveu Fabiana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Antes, a famosa havia comentado sobre sua decepção em precisar passar a data no hospital. "E amanhã nosso Dia dos Namorados vai ser aqui. Seguidoras raiz vão lembrar que nosso histórico de Dia dos Namorados não é muito bom... já tivemos algumas zicas. Confesso que fiquei bem chateada... pra quem passou por longas internações, qualquer volta é um gatilho! Mas tenho que focar que dessa vez é bem diferente, e que o pior já passou", disse ela.

Fabiana Justus explica o motivo de sua nova internação

Mais cedo nesta quarta-feira, 12, Fabiana Justus falou sobre sua nova internação e atualizou seu estado de saúde. Apesar de não estar contando com sua nova estadia no hospital, a famosa disse que isso é normal acontecer com pacientes que fizeram transplante de medula antes de completarem os 100 dias.

A influenciadora então comentou que acreditava que não precisaria do atendimento, porém, que precisou ser internada para fazer exames e descobrir o que tem. A empresária acalmou os fãs ao dizer que independente do que seja, os médicos já avisaram que é tratável e que é comum isso ocorrer com pessoas transplantadas como ela.

"A gente ainda tá fazendo exames pra descobrir o que eu tenho exatamente, mas seu deus quiser não vai ser nada demais. De qualquer forma, independente do que seja, é tratável. Meus médicos falaram ontem pra mim que é muito, muito, muito, raro, algum paciente transplantado, de medula óssea, que não interne, tipo assim, é muito raro, sempre acaba internando por algum motivo, alguma coisinha que precisa tratar. Enfim, é tudo dentro do esperado sabe, ninguém foi pego de surpresa e tal, apenas eu, porque eu no caso tinha certeza que não ia precisar internar porque eu tava muito bem, mas acontece, o transplante não faz tanto tempo assim", contou a influenciadora que descobriu uma leucemia mieloide aguda no início do ano.