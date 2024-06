Influenciadora detalha descoberta de traição por aplicativo de comida

A influenciadora Sabrina Low descobriu que estava sendo traída em seu antigo relacionamento através de um pedido inusitado; entenda

A influenciadora digital Sabrina Low surpreendeu ao revelar como descobriu uma traição em seu antigo relacionamento. De acordo com a famosa, a situação veio à tona através de um aplicativo de comida.

Em entrevista à Quem, Sabrina explicou que, ao utilizar o celular do namorado, percebeu que ele havia feito um pedido de pizza de calabresa. A desconfiança da infidelidade se deu justamente pela escolha da comida, uma vez que o rapaz, assim como ela, também era vegano e não consumia alimentos de origem animal.

"Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Sempre conversamos sobre a importância de sermos veganos, e isso fazia parte de nossos valores. Eu me apaixonei por ele exatamente por isso. Então, ao ver aquele pedido de pizza de calabresa, foi como levar um soco. Eu sabia que não era para ele", recordou a influenciadora.

Em seguida, Sabrina Low revelou que se sentiu traída no mesmo momento em que se deparou com o pedido no aplicativo. "Na hora, já me senti traída, pois eu sabia que ele não comeria carne. Então, aquilo revelava muita coisa. Como eu poderia imaginar que descobriria isso dessa maneira?", disse ela.

Apesar de negar a infidelidade no início, o ex-namorado de Sabrina acabou confessando a traição e contou que a pizza de calabresa era um pedido de outra mulher. "Foi aí que percebi que nossa relação estava destruída e, naquele momento, o aplicativo foi meu aliado para acabar com essa mentira", relatou a influenciadora, ressaltando que colocou um ponto final no namoro naquele momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina low (@eusabrinalow)

Affair com Whindersson Nunes

Recentemente, Sabrina Low participou do programa 'Cutucast' e falou abertamente sobre seu envolvimento com o humorista Whindersson Nunes. Ao longo do bate-papo, a influenciadora digital recordou o momento em que conversas íntimas dos dois foram vazadas na web, em 2022.

"Essa situação só me trouxe coisas ruins. Eu me arrependo de certa forma, porque se a gente não tivesse se envolvido, nada disso teria acontecido", declarou Sabrina. Apesar de disparar elogios a Whindersson, ela admitiu que se arrepende de ter vivido um affair com o famoso.

"Eu não tenho nada para falar dele, ele é uma pessoa incrível, um cara do bem. Nunca teve namoro, ficamos por uns seis meses. Não gosto muito de falar dele, porque isso me traz coisas e lembranças ruins. Eu me arrependo muito de tudo, me arrependo de ter me envolvido com ele", finalizou Sabrina Low.