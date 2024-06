Exagerada? Simaria dá resposta afiada ao ser confrontada sobre suas atitudes

Afastada da carreira musical, Simaria Mendes é confrontada por seguidor sobre seu jeito de ser ‘exagerado’ e dá resposta certeira; confira!

Afastada da carreira musical desde o fim da dupla com Simone Mendes, a cantora Simaria Mendes respondeu de maneira afiada após ser confrontada por um seguidor sobre seu comportamento "exagerado" nas redes sociais. Sincerona, ela rebateu dizendo que o real problema é que as pessoas não estão acostumadas com sua autenticidade.

Através dos stories do Instagram, Simaria abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores, quando recebeu o comentário inusitado envolvendo seu ‘jeito de ser’: “Você se considera exagerada nas suas atitudes? Acha que poderia ponderar mais?”, um fã foi direto ao questionar sobre o comportamento da famosa.

Em resposta, Simaria revelou que se considera autêntica: “Olha, na verdade, é que a galera não está acostumada com a verdade. Quando a galera escuta a verdade, elas ficam chateadas com a verdade. Para uma mulher como eu, que sou super autêntica e falo as coisas, que tenho meus pensamentos, impacta a maioria das pessoas”, disparou.

“Especialmente as pessoas que não estão acostumadas com pessoas verdadeiras de verdade", disse a cantora, que repercutiu nas redes sociais com a resposta afiada ao seguidor. Vale mencionar que além de comentar sobre seu ‘jeito de ser’, Simaria também respondeu outras perguntas sobre sua vida amorosa no último domingo, 2.

Apesar de afirmar que está solteira, a cantora confessou que tem um ‘crush’, sem revelar a identidade do sortudo ou mais detalhes da paixonite. Vale lembrar que nos últimos dias, Simaria também resolveu tirar algumas dúvidas e confirmou que não está comprometida no momento, além de contar se voltou a falar com a irmã, Simone.

"Sim. Essa é a pergunta mais frequente...", a cantora ao falar que não está namorando. É bom lembrar que desde o fim de seu casamento com o pai de seus dois filhos, o empresário espanhol Vicente Escrig, ela não apareceu com ninguém. Além de falar sobre a vida amorosa, a cantora abriu o jogo sobre sua relação com a irmã após o fim da dupla em 2022: "Falo sim, bilú”, disse.

Simaria revela desafios em educar os filhos:

Mãe de Giovanna, de 11 anos, e Pawell, de apenas oito, Simaria Mendes preparou uma comemoração especial para o Dia das Mães. Ao lado dos pequenos, ela passou uma tarde repleta de brincadeiras e reflete sobre os desafios em educar os herdeiros sem acesso a telas em entrevista à CARAS Brasil; saiba os detalhes!