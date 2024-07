Camila Moura lembra como descobriu traição de Lucas Buda: "Inquestionáveis"

Meses após o divórcio de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, Camila Moura relembrou como descobriu a primeira traição do capoeirista

Meses após o divórcio de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, Camila Moura relembrou como descobriu a primeira traição do capoeirista. A influenciadora falou sobre o assunto durante uma entrevista reveladora a Zilu Godoi no podcast Café com Respostas.

“Investiguei, peguei mensagem, o clássico. Peguei mensagem, investiguei, descobri quem era, uns dias segui para ver o que acontecia”, disse ela, conforme informou o portal Leo Dias. E Zilu questinou: “Você chegou a ver ele com a outra?”. Camila disse: “Não, não cheguei a ver, mas as mensagens eram inquestionáveis. Eles gostavam de comentar sobre o que eles faziam.”

Zilu aproveitou o momento e contou que passou pela mesma situação. “Eu passei por isso, eu vivi isso também. Eu não confrontei porque eu não quis. Eu acho que eu não suportaria. Quando eu descobri, eu tinha 25 anos de casada, três filhos, uma família que eu achava que era perfeita, conto de fadas, aquela coisa da que o pessoal fala, família margarina, era minha, e eu não quis. Acho que eu não suportaria", disse.

Camila Moura explica divisão de bens

Recentemente, ela, que se mudou para um novo apartamento em São Paulo, contou que seu antigo endereço ficou para o ex e falou da divisão de bens. "Suas coisas da outra casa que você morava com o Buda, não quis nada de lá?", quis saber um internauta. "Não quis nada de lá, e nós fizemos um acordo na divisão de bens sobre quem iria ficar com o que, ele ficou com o apartamento e com as coisas de lá", respondeu ela.

Contudo, a influenciadora deixou claro que Buda vai precisar ressarcir o valor que a ex-mulher investiu no imóvel. Questionada sobre o que a ajudou a superar o fim da relação, Camila foi sincera: "Terapia, de verdade, e não ver os Stories do ex. Ajuda muito", aconselhou.

Em outra oportunidade, ela contou também que dedicou o dia para retirar o sobrenome do ex-marido de seus documentos. "Hoje foi dia de resolver burocracia. Como vocês sabem, disse há muitos meses que iria tirar o Ferreira do meu nome e tirei. Agora, estou com todo orgulho do mundo arrumando meus documentos e colocando meu nome de solteira", disse a influenciadora.

Veja uma publicação recente de Camila Moura: