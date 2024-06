Bruno Gagliasso compartilha momento fofo com o filho caçula, Zyan

Bruno Gagliasso mostrou momento fofo do filho caçula alimentando carpas no Rancho da Montanha, propriedade da família no interior do Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, 17, Bruno Gagliasso encantou seus seguidores ao mostrar um momento fofo do filho caçula, Zyan, de três anos, alimentando as carpas no lago do Rancho da Montanha, propriedade que o ator construiu com a esposa, Giovanna Ewbank, na cidade de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro.

"Dia de alimentar e fazer carinho nos peixes aqui no Rancho da Montanha. Primeira vez que Baby Z faz carinho nas carpas. Minhas carpas estão grandes, fortes e comendo bastante", disse o ator ao compartilhar um vídeo do momento, gravado pela atriz.

Nas imagens, o menino está na água com o pai e dá ração para as carpas e se abaixa para fazer carinhos nos peixes, enquanto os pais orientam o garoto sobre a melhor maneira de tratar os animais.

Os fãs do casal se encantaram com o vídeo e encheram os comentários de elogios: “Ganhei o dia! Que momento precioso! E que lindo os valores que vocês estão passando para as crianças! Com certeza o baby Z vai ter esse momento na memória”, disse uma, ”Que lugar mais lindooo!!! Essa construção de boas memórias afetivas é o que há de mais rico na relação parental”, comentou outro, “Vontade de chorar de tanto amor”, escreveu Gio nos comentários se derretendo pela família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Bruno Gagliasso cai em trolagem de Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank divertiu os seguidores das redes sociais neste sábado, 15, ao mostrar que fez uma trolagem com o marido, Bruno Gagliasso.

No vídeo publicado no Instagram, a apresentadora aparece toda produzida, enquanto o ator está dormindo no sofá. Ela acorda o amado e pergunta se ele está pronto para o compromisso deles. Gagliasso desperta meio confuso, mas vai para o quarto se trocar para o evento, que não existe.

Ewbank segue a encenação e manda o marido se arrumar mais rápido. Depois ela ainda pede para ele chamar o carro de aplicativo. Sem saber o endereço, mas sem revelar que não sabe para onde eles estão indo, Bruno pede para a esposa colocar o endereço. "Eu esqueci o endereço", confessa ela. Ao postar o vídeo, Bruno falou sobre a trolagem