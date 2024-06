Além de Marcello Antony, veja mais atores que decidiram trocar de profissão

Marcello Antony anunciou uma nova profissão, agora como corretor de imóveis de luxo. Descubra atores que saíram das telinhas e trocaram de profissão

Marcello Antony surpreendeu os fãs, na terça-feira, 03, ao compartilhar um novo capítulo de sua jornada profissional: corretor de imóveis de luxo em Portugal. O ator brasileiro, conhecido por novelas como "Paraíso tropical" e "Senhora do destino", mora no país há seis anos e contou que deixou a carreira artística para trás.

"É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo", afirmou Antony. Porém, o ator não é o único artista a investir em um Plano B após a fama. Alguns atores já apostaram no mercado financeiro, na psicologia, na venda nas ruas e outros negócios após saírem de cena -- ou enquanto aguardam novos convites.

Relembre mais atores brasileiros que apostaram em um plano B longe das telas:

Daniel Erthal

Daniel Erthal, destaque na temporada de "Malhação", em 2005, fez participações em novelas como "Belíssima" e "Da cor do pecado". Sem novos convites pra atuar, ele começou a enfrentar dificuldades financeiras e decidiu ir para as ruas para vender cervejas.

Em uma entrevista ao jornal O Globo, ele disse que não quis saber o que iam pensar dele quando tomou a decisão de se tornar ambulante e que também não teve vergonha nenhuma de ir fazer esse trabalho. Daniel costuma compartilhar sua rotina nas ruas com seu carrinho, que se chama Ilha da Sede e tem até um Instagram próprio.

Foto: Reprodução / Instagram

Iran Malfitano

Iran Malfitano se afastou das telinhas da TV Brasileira e se tornou motorista de aplicativo e também investiu na criação de abelhas. Posteriormente, o artista foi para o elenco de A Fazenda 14, da Record mas não retornou às novelas

Foto: Reprodução / Instagram

Roberto Bataglin

Assim como Marcello Antony, Roberto Bataglin também resolveu apostar no mundo dos imóveis recentemente, ao podcast "Papagaio Falante" sobre seu trabalho com imóveis, que envolve compra, venda, reforma e até construção. Aos 62 anos, ele conta que os convites para atuar foram minguando com o tempo.

"É uma coisa que acontece aos poucos. Vai diminuindo a intensidade dos trabalhos, que vinham um atrás do outro… Também não posso reclamar de nada, graças a Deus”. Roberto fez muito sucesso nas telinhas nas décadas de 1980 e 1990. Galã da época, o ator participou de novelas como "Sassaricando", "A próxima vítima", "Lua cheia de amor" e muitas outras.

Foto: Reprodução / YouTube

Ana Paula Arósio

Ana Paula protagonizou várias novelas de sucesso na Globo e era atriz do primeiro escalão da emissora. Por isso, a atriz surpreendeu quando decidiu largar a TV em 2010, se dedicar aos seus negócios e levar uma vida pacata afastada dos holofotes.

Atualmente ela vive no Reino Unido ao lado do marido, o arquiteto Henrique Plombon. No Brasil, a artista é sócia de uma rede de restaurantes em Brasília. Em 2020, a artista saiu do anonimato para estrelar o comercial de um banco e brincou sobre seu "sumiço" das novelas.

Foto: Reprodução / Instagram

Cecília Dassi

Quem também deixou a TV pela psicologia foi a atriz Cecilia Dassi. Conhecida por personagens como a Sandrinha de "Por Amor" (1997), a artista decidiu se formar em psicologia em 2012. Ela ainda esteve em "Alma gêmea", "Sete pecados", e mais novelas. Mas em 2012, desistiu totalmente da carreira artística e se tornou psicóloga.

Mas ela conseguiu, de certa forma, unir as duas áreas profissionais e levar sua experiência nos bastidores para o novo mercado, já que, entre outros atendimentos, faz um trabalho terapêutico com artistas infantis e seus familiares.