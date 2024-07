Natasha de Renascer, Galba Gogóia conquista espaço com pauta trans: 'Anos de reivindicações'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Galba Gogóia comentou sobre abordagem da transexualidade de Buba em Renascer e elogiou a trama de Bruno Luperi

Galba Gogóia, a Natasha da novela Renascer, tem celebrado o espaço que a comunidade trans conquistou no horário nobre da TV Globo para discutir, de forma humanizada, os dilemas de uma pessoa transexual. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista definiu a trama como um verdadeiro avanço e revelou ter realizado um sonho de infância.

"É uma grande conquista mesmo, porque eu acho que a gente nunca viu um núcleo que tenha mais de uma atriz trans em uma novela, porque geralmente coloca uma e acredita que isso já é suficiente, isso já é interessante. Então só de ter três em cena já fala tanto de uma conquista de anos, sabe? Mostrar ali que pessoas trans são diferentes. Cada personagem tem seu jeito, sua personalidade dentro dessa história. Então, eu acho isso muito legal. A gente está ali mostrando isso", comemora.

Em Renascer, Galba interpreta uma das melhores amigas de Buba, que estava passando por certos problemas com um novo relacionamento. Diferente da história escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1994, agora a personagem conta com amigos e enfrenta dilemas comuns na vida de outras mulheres, sem cair em clichês envolvendo a transexualidade.

Para a atriz, que também trabalha como roteirista de projetos de sucesso, como o filme Aline Junior, que conta a história de uma menina trans adolescente, a chegada das amigas de Buba na trama trazem leveza e humanizam a personagem, que poderia ter sua trama envolvida por sofrimento ou aceitação.

"Tem muitos trabalhos que sempre caem nesse lugar da trans sofrendo por uma questão corporal ou sofrendo por que é marginalizada na sociedade. E ali tem mostrado outra coisa, então quando a gente chega, é pra mostrar como qualquer uma pessoa, ela é triste, ela tem uns problemas, ela é feliz, né? Ela sai pra boate, ela vai pra praia beber um drink com as amigas, ela vai pra um show com essas amigas", afirma.

"A gente tem vivido um avanço muito legal, muitas conquistas incríveis, de poder estar nesses trabalhos, de poder ter pessoas como eu criando um projeto grande, isso é uma grande conquista. E eu acho que a gente vive um processo de anos de reivindicações, de anos de questionamentos. Então eu vejo com muita alegria, com muita celebração, mas eu acho que a gente ainda está a alguns passos para chegar no mundo ideal".

Galba ainda conta que entrar para a novela global tem sido a realização de um sonho de criança, que lhe rendeu momentos de emoção. "Eu amo o universo, porque eu realmente sou apaixonado. Então, quando rolou, foi uma realização de um sonho mesmo, porque eu sempre sonhei em fazer. E aí, quando eu fui convidada, fiquei muito emocionada", finaliza ela, que no próximo ano estará na série Capoeiras, do Star+.