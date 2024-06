Globo suspende especial após apresentador britânico ser encontrado morto

Globo estava prestes a exibir especial, mas decidiu suspender após apresentador da atração internacional ser encontrado morto; entenda o caso

Neste domingo, 9, o médico e apresentador britânico Michael Mosley foi encontrado morto após ter desaparecido por quatro dias em uma praia na Grécia. Mosley havia saído para caminhar quando sumiu repentinamente e as autoridades iniciaram as buscas. A Globo estava pronta para exibir um dos programas dele no ‘Fantástico’, mas decidiu suspender a exibição em respeito ao ocorrido.

Segundo a família de Michael, o desaparecimento foi reportado após perceberem a demora para ele retornar da caminhada na última quarta-feira, 5. As autoridades iniciaram as buscas imediatamente e chegaram a encontrar o celular do apresentador. No entanto, foi somente na manhã deste domingo, 9, que seu corpo foi encontrado próximo a um penhasco na ilha.

Sua esposa, Clare Bailey, confirmou em entrevista à BBC que o corpo encontrado era realmente o do marido. Apesar de devastada com a notícia, ela revelou detalhes que sugerem que o apresentador pode ter enfrentado algum problema de saúde ou sofrido uma queda enquanto fazia a trilha. Ela também celebrou a memória do apresentador e seu espírito aventureiro.

"Estamos encontrando conforto no fato de que ele quase conseguiu. Ele fez uma escalada incrível, tomou a rota errada e desabou onde não podia ser facilmente visto pela extensa equipe de busca. Michael era um homem aventureiro, é parte do que o tornava tão especial", ela afirmou em conversa com a antiga emissora do marido.

"Estamos muito gratos às pessoas extraordinárias de Symi que trabalharam incansavelmente para ajudar a encontrá-lo. Algumas dessas pessoas na ilha, que nem sequer tinham ouvido falar de Michael, trabalharam do amanhecer ao anoitecer sem serem solicitadas. Também estamos muito gratos à imprensa que nos tratou com grande respeito”, disse a esposa do médico.

A Globo estava pronta para exibir uma programação especial sobre sono, ‘Noite sem fim’, comandada por Mosley, mas teve que cancelar após a trágica notícia de sua morte. O médico, de 67 anos, era conhecido internacionalmente por seus conselhos de dieta na TV e por se submeter a testes extremos, como aplicar veneno de cobra em suas veias.

