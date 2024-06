Danielle Winits se emociona com declaração ao vivo de André Gonçalves

No programa 'Encontro', a atriz Danielle Winits não segurou as lágrimas ao receber uma homenagem especial do marido, André Gonçalves

A atriz Danielle Winits foi surpreendida nesta terça-feira, 11, com uma homenagem ao vivo bastante especial do marido, o ator André Gonçalves. Durante sua participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da Globo, a artista ganhou uma declaração de amor antecipada de Dia dos Namorados.

No telão da tração, a produção exibiu um vídeo de André exaltando a esposa. "Passando aqui para dizer o quanto que eu amo você, o quanto que eu te admiro como mulher, como artista, como atriz", iniciou ele.

E completou: "Essa mulher inteligentíssima que é você, sensível, uma grande mãe, uma grande parceira. Estamos nessa caminhada e lá se vão quase nove anos. Estou aqui para o que você precisar. Te amo muito". Visivelmente emocionada, Danielle Winits não conteve as lágrimas após a mensagem.

A atriz, então, fez questão de retribuir o carinho do companheiro: "Me enganou direitinho. André é um presente na minha vida também. O amor é acreditar na família, eu acreditei na minha família com o André. E a gente está junto construindo essa família. E ele é um cara sensacional e eu sou muito grata por ter ele na minha vida", declarou Dani.

Vale lembrar que os dois reataram a relação em 2023, após a final de 'A Fazenda 15', da Record, onde André conquistou o segundo lugar da competição. Meses antes de entrar no reality rural, os dois haviam terminado o casamento.

Danielle Winits conta detalhe em reconciliação com André Gonçalves

A atriz Danielle Winits, atualmente no ar em 'Família É Tudo', da Globo, está vivendo uma ótima fase em sua vida profissional e pessoal também! No fim do ano passado, a artista retomou seu casamento de sete anos com o ator André Gonçalves, vice-campeão de 'A Fazenda 15'.

Os dois haviam anunciado a separação meses antes do famoso entrar no reality show rural da Record TV, realizado entre os meses de setembro e dezembro de 2023. Logo após o fim do programa, os atores decidiram se reconciliar e estão juntos novamente.

Em entrevista ao jornal O Globo, Danielle Winits abriu o coração e falou um pouco a respeito da relação do casal. Sincera, a intérprete de Lizandra da novela das sete revelou que o casal já havia conversado anteriormente sobre uma separação; confira detalhes!