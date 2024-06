Gab Lara sobe aos palcos para viver Querido Evan Hansen: ‘Nenhum outro papel me toca tanto’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator e cantor Gab Lara, estrela de Querido Evan Hansen, fala sobre carreira e tema delicado da peça

Sucesso de 2016, na Broadway, o musical Querido Evan Hansen estreia hoje, quinta-feira, 13, no Rio de Janeiro-RJ, e o nome escolhido para viver o personagem principal é Gab Lara (27), ator e cantor, dono do álbum Papo, lançado em 2022. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fala sobre carreira, tema delicado que o musical trata e a sua relação com o trabalho: "Nenhum outro papel me toca tanto quanto esse. Nada ainda me despertou tanto desejo quanto eu tinha de fazer essa peça.”

O espetáculo traz como personagem principal um adolescente com transtorno de ansiedade que embarca em uma aventura musical de autoconhecimento e redenção, e o ator espera com isso poder ajudar os jovens que passam pelo mesmo: “O Brasil está entre os países com maior taxa de suicídio entre jovens no mundo todo. Esse número só aumenta, a cada ano. É um tema delicado, mas muito importante. São tempos difíceis para os jovens, então espero que a peça elucide e ajude a abranger e fomentar esse debate. A nossa saúde mental é muito valiosa, que bom que estamos falando sobre isso. Façam terapia, procurem ajuda especializada.” reflete.

Para viver o personagem, que segundo Gab, é o mais difícil da sua carreira até então, o cantor precisou se dedicar ao trabalho vocal: “Acho que o trabalho vocal necessário pro personagem é mais desafiador pra mim do que a parte cênica. São muitas músicas, num registro que eu não estou tão acostumado (...) A sorte é que a estrutura melódica das músicas é bem popular, então, tirando o alcance das notas agudas, encaixa bem na forma com que eu gosto de cantar.” conta.

Como ator, o artista revela que passa por momentos de muita emoção quando se conecta com o personagem e encontra o seu eu adolescente que também passou por momentos conturbados: “Eu tenho muitas coisas em comum com o Evan. Acho que todos temos, na verdade, só que é como se o personagem tivesse todas as nossas inseguranças elevadas a uma potência bem maior. Então, me conectar com o personagem é quase como me conectar com meu eu adolescente. Lembrar do colégio, das primeiras relações amorosas, da família…não tem um dia de ensaio, mesmo nos dias mais dispersos, que eu não me emocione com a história da peça. É muito fácil de se identificar, pra todos nós que vivemos na nossa sociedade. A solidão, a ansiedade, os medos, as tentativas com erros e acertos; todos nós já vivemos alguma das situações que a peça aborda.”

Gab conta também, que apesar da complexidade do personagem e da dedicação que a peça exige, é grato por ter sido escolhido e garante que está dando tudo de si para este trabalho: “Me sinto extremamente grato à equipe criativa e a produção da peça por terem confiado em mim. É muito recompensador você trabalhar duro tantos anos, estudar, se desenvolver, e enfim ser aprovado pra interpretar um personagem desses. Evan é o personagem mais difícil da minha carreira até aqui, tanto vocalmente quanto na atuação."