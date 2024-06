Thaeme lamenta morte de segurança em despedida emocionante: 'Anjo'

A cantora Thaeme, da dupla sertaneja com Thiago, prestou uma homenagem ao segurança Ivan Krige, que os acompanhou por quase 10 anos

A cantora sertaneja Thaeme Mariôto, que canta com Thiago, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para compartilhar uma homenagem ao segurança da dupla, Ivan Krige, que faleceu aos 53 anos no último fim de semana, vítima de um infarto. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista lamentou a partida precoce do amigo e emocionou ao realizar uma despedida para ele.

"Ivan, meu fiel protetor, te amaremos para todo o sempre! MUITO OBRIGADA POR TUDO nesses quase 10 anos juntos! Ontem estivemos junto com toda a sua família e entendo, mais do que nunca, o amor e o respeito que você sempre teve pelo seu grande amor Silmara e suas amadas filhas Thaís e Dani, além de seus irmãos, sobrinhos… Quanta gente especial!", iniciou Thaeme na legenda.

Em seguida, a cantora ressaltou a grande importância de Ivan em sua vida. "Pessoas privilegiadas por terem vivido esses anos todos ao seu lado, assim como eu, @thiagobertoldo e toda família @thaemeethiago! Nosso anjo protetor tão AMADO e tão FIEL! Vai ser MUITO DIFÍCIL seguir sem você, já está sendo, porque você é ÚNICO e insubstituível em TODOS OS SENTIDOS!", lamentou.

E completou: "Vai em paz, sua missão foi cumprida com maestria aqui nesse plano! Um dia a gente vai se encontrar e eu quero dar aquele super abraço de urso que só vc tinha, tá bom!? TE AMAMOS!", concluiu Thaeme Mariôto.

A dupla Thaeme e Thiago comunicou a morte do segurança no sábado, 1, através de uma publicação nas redes sociais. "Perdemos não só um excelente profissional como também um grande amigo e colega que compartilhou conosco a rotina na estrada com muita parceria e amor durante os últimos anos, um verdadeiro anjo em nossas vidas", declararam em um trecho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme e Thiago (@thaemeethiago)

Thaeme expõe problema de saúde

A cantora Thaeme Mariôto usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 25, para atualizar os fãs sobre seu quadro de saúde. Ela explicou através dos Stories do Instagram que estava doente, e após realizar alguns exames, recebeu o diagnóstico.

Além da artista, suas duas filhas, Liz, de cinco anos, e Ivy, de dois, frutos de seu relacionamento com Fábio Elias, também não estavam bem. "Sumida esses dias todos por motivo de doença. Acabamos ficando doentes, eu e as meninas... Ontem eu fui fazer raio-x de pulmão, só tem algumas infiltrações, mas não deu nada de sério", começou o relato.

Depois ela contou que foi ao otorrino, e descobriu que está com laringite. "Tive que entrar com antibiótico. O ouvido também, o direito principalmente, tá todo congestionado... Faz parte, nem sempre a gente está bem. Eu acabei não conseguindo descansar e isso foi piorando, mas agora com o medicamento eu vou melhorar", contou;

Na legenda do vídeo, a cantora falou sobre o problema de saúde. "Já estava há duas semanas mal... melhorei um pouco, voltei a vida normal e por conta de 'falta de repouso' acabei adoecendo de novo. Mas agora eu vou sarar", garantiu.