Saiba qual é o valor do cachê do cantor Zé Felipe

Filho do cantor Leonardo e marido da influencer Virginia Fonseca, o cantor Zé Felipe recebe um cachê alto para fazer seus shows. Saiba o valor

O cantor Zé Felipe é sucesso na internet com suas músicas e também possui uma agenda de shows agitada. Tanto que ele ganhou de presente da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, um jatinho particular para cumprir suas viagens com conforto e segurança. Agora, quanto ele ganha de cachê?

De acordo com o Movimento Country, o cachê de Zé Felipe vai de R$ 300 mil a R$ 370 mil por cada show. Inclusive, o cachê dele aumentou nos últimos anos. Em 2020, de acordo com o Portal Insight, ele recebia cerca de R$ 100 mil por show.

No último final de semana, Zé Felipe se apresentou no Festival Salve o Sul, que reuniu diversos cantores para uma maratona de shows em São Paulo. O valor dos ingressos foi doado para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O acordo de Zé Felipe e Virginia Fonseca para o Dia dos Namorados

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar o momento em que entrou em acordo com o marido, o cantor Zé Felipe, sobre a celebração do Dia dos Namorados. A data será comemorada na próxima semana, no dia 12 de junho, e eles definiram que não vão se presentear.

Em um story no Instagram, Virginia apareceu perguntando para Zé se ele vai querer um presente de Dia dos Namorados. “O Dia dos Namorados está chegando. Não sei se vou querer presente. Você vai querer?”, disse ela. E ele negou: “A gente já casou, né amor? Já somos mais que namorados”.

Com isso, ela sugeriu: “A gente pode negociar que estamos de boa e que ninguém quer um presente”. Zé concordou com ela e eles fecharam o acordo de não trocar presentes. Os dois combinaram de curtir a data com uma noite de filme juntos.