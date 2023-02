De top e shortinho, Jade Picon exibe boa forma em treino de boxe

Jade Picon treinou boxe pela primeira vez e compartilhou o resultado: "Bizarro"

Amante dos esportes, Jade Picon (21) incluiu uma nova atividade física em sua rotina. A atriz, que joga futevôlei na praia diariamente, compartilhou nesta quarta-feira, 01, que deu início a um novo treino para manter o tanquinho em dia e surgiu de top e shortinho dando tudo de si em uma aula de Boxe.

Em uma sequência de vídeos publicados em seus stories, Jade relatou como foi o seu primeiro dia de lutadora: "Nesse momento eu pensava: pra que eu fui inventar agora?”, brincou sobre os desafios da nova atividade física, que requer alta resistência e concentração.

Entre as imagens, Jade aparece bufando para concluir a aula: “Final do treino”, legendou. A atriz que interpreta 'Chiara' na novela das nove, 'Travessia', da Globo, também mostrou o saldo final do treino: “Bizarro! Amei e já vou trazer pra minha vida real”, escreveu a ex-BBB, ao mostrar o braço e o colo pingando de suor.

Jade Picon faz seu primeiro treino de boxe - Reprodução/ Instagram

Mais cedo, a atriz também já tinha dado um pulinho na academia, e mostrou que está focada em manter o tanquinho. No vídeo, Jade aparece fazendo abdominais e agachamentos com seu personal, Ricardo Lapa, que também treina a atriz Bruna Griphao (23), elogiada por seu abdômen trincado.

Jade Picon surge de biquíni em álbum de fotos de janeiro

Jade Picon aproveitou a chegada de um novo mês para compartilhar alguns registros exclusivos de janeiro com seus fãs. A atriz selecionou como foto de capa de seu álbum, um registro em que aparece empinando o bumbum com um biquíni fininho branco e levou seus seguidores à loucura.

Além dessa imagem, Jade também adicionou fotos ao lado de seu irmão, o empresário Leo Picon (26), alguns registros nos bastidores das gravações de ‘Travessia’ e vários cliques na praia: “Um mês de exemplo para o que eu quero para os outros 11: aventuras, trabalho, novas paixões, aprendizados, diversão e muitos cuidados com corpo, mente e alma", legendou.