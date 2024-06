Roberto Justus fala sobre Fabiana Justus ir à festa de Rafaella Justus

Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus está isolada e Roberto Justus fala sobre a possibilidade dela comparecer na festa de Rafaella Justus

Faltando poucos meses para a grande festa de 15 anos de Rafaella Justus, o empresário Roberto Justus comentou se sua filha, Fabiana Justus, que está em tratamento contra o câncer e em isolamento parcial após ter feito um transplante de medula, poderá comparecer ao evento tão esperado.

Durante sua chegada ao lado da esposa, a influenciadora Ana Paula Siebert, no leilão de Neymar Jr., em São Paulo, o milionário falou sobre a possibilidade da herdeira marcar presença na festa que promete ser luxuosa.

Ao ser questionado pela repórter do portal Leo Dias sobre o assunto, ele comentou sobre não ter certeza que Fabiana Justus poderá ir. "Ah não, não sei se ela pode ir se misturar com tanta gente, ainda é muita gente, mas, ela fez um surpresa talvez ela faça outra", disse e a mulher dele acrescentou que dependerá das recomendações dos médicos.

Roberto Justus ainda falou sobre ter ficado emocionado com a aparição surpresa da herdeira na festa de sua caçulinha, Vicky Justus, de 4 anos, na fazenda. "Foi uma surpresa, gente, até falo já me emociono... ela não tinha visto os irmãos desde janeiro, mas ela tá em casa, tá bem, tá saindo, tá indo super bem no tratamento, logo logo Fabi de volta à ativa", declarou.

Ainda nas últimas semanas, o empresária foi surpreeendido com uma visita da caçula em seu trabalho. Durante a aparição rara no escritório, Ana Paula Siebert flagrou um item intrigante de sua sala na empresa.

O que Roberto Justus pagará na festa de Rafaella Justus?

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Nos últimos dias, após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.